恒指今早低開0.7點，高位升60點，低位跌167點，高低波幅228點。通訊服務、非必需消費品、信息技術、衛生保健股推低大市。上升股份比例為31.82%，下跌為32.02%，無升跌為36.14%。

恒指收市跌98點或0.53%，報18479點，大市成交金額1134億元，較上日減少21.5%，是4月22日1049.25億元成交後最少；國指跌45點或0.7%，報6526點。恒生科技指數收報3922點，跌2.13%。

藍籌股成交金額530.54億元，佔大市成交46.78%；科指成份股成交金額311.61億元，佔大市成交27.47%；國指成份股成交金額457.04億元，佔大市成交40.3%。

24隻雙櫃台股，總成交0.48億元人民幣，相當於約0.52億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.44%，至68.73億元，佔大市成交6.06%。牛熊證成交金額25.41億元，減少37.47%；窩輪成交金額43.32億元，增加1.64%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。

藍籌44隻升，36隻下跌，2隻無升跌。潤地（1109）升3.71%，收報30.75元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌4.98%，收報152.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報29.7元，升3.48%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報109.1元，跌6.03%。

恒指10天線(17821.66點)升穿250天線(17677.79點)。科指10天線(3747.63點)續逼近250天線(3779.6點)。

北水南下合計淨流入21.42億元，較上日減少57.89%，連續第24日流入，累計流入1024.8億元，對上一次連續24日淨流入是3月19日。南水北上合計淨流出21.4億元人民幣，終止單日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.9%，是4月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.08%。低見18411.02點，是5月6日18389.54點後最低。早段曾高見18638.81點，是2023年9月5日18725.5點後最高。收市報18479.37點，是5月3日後收市新低，當日報18475.92點。

科指曾跌最多2.44%，是4月19日後最大跌幅，當日跌幅為3.67%。低見3909.93點，是5月2日3683.62點後最低。收市報3922.54點，是5月2日後收市新低，當日報3865.48點。

國指曾跌最多0.92%，是4月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.17%。低見6511.91點，是5月6日6506.35點後最低。收市報6526.67點，是5月2日後收市新低，當日報6437.09點。

午後消息股表現

新世界（0017）伙招商蛇口發展粉嶺北新發展區商住項目 料建2000伙。收報8.91元，升0.79%。

匯控上調中信（0267）評級及目標價。收報7.73元，升0.52%。

長建（1038）收購英國可再生能源資產組合 UU Solar。收報45.15元，升1.01%。

傳國泰（0293）旗下HK Express將更改行李政策 最平fare class不准帶喼 香港快運：本周有新消息公布。收報8.47元，升0.24%。

叙福樓（1978）引入「挽肉與米」今開張 逾百人排隊網上現炒籌 黃傑龍：勿買黃牛。收報0.82元，跌1.2%。

今早及隔晚消息股表現

龍光（3380）據報要求為境內債提供10個月寬限期。收報0.58元，跌3.33%。

蔚來（9866）據報本月推出首款大眾市場品牌新車型。收報43.25元，跌1.7%。

百威亞太（1876）最快今公布業績。收報11.44元，升0.18%。

太古地產（1972）公布，太古廣場寫字樓首季租金下跌17%，出租率維持98%。收報15.86元，跌2.82%。

長城汽車（2333）上月銷量升1.8%，新能源車售出2.2萬輛。收報12.12元，升1.85%。

醫思健康（2138）料全年銷售額升最少8%至42億。收報1.39元，無升跌。

中石化（0386）擬向加國公司承購150萬噸液化天然氣及入股項目。收報4.81元，升1.05%。

傳承教育（8195）：與麥明詩及其母討論合作發展幼兒教育課程。收報1.88元，升0.53%。

香港寬頻（1310）與AXA安盛合作推家居保。收報2.5元，跌0.4%。

母親節廣告惹議，「媽媽您先用」等訊息被轟性別定型，藍月亮（6993）：或表達不到位。收報2.14元，跌1.38%。

破頂股表現

破頂股包括，山高控股（0412）創上市新高，見7.59元，收報7.32元，跌0.41%；海信家電（0921）創上市新高，見35.5元，收報35.5元，升0.57%；中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.47元，收報2.34元，升2.18%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見7.44元，收報7.38元，升4.09%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見4.44元，收報4.34元，升8.23%；企展控股（1808）創上市新高，見2.75元，收報2.53元，升3.27%；壽康集團（2945）創上市新高，見0.071元，收報0.045元，升25%；比高集團（8220）創上市新高，見1.35元，收報1.32元，升8.2%；GHW INTL（9933）創上市新高，見1.44元，收報1.28元，跌5.88%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見879.65元，收報879.25元，升0.07%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1053.35元，收報1053.35元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1126.85元，收報1126.15元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見553.4元，收報553.4元，升0.02%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1036.2元，收報1036.2元，升0%；百樂皇宮（2536）創上市新高，見6.59元，收報6.12元，跌4.38%；領悅服務（2165）創52周高，見1.19元，收報1.11元，升38.75%；京城佳業（2210）創52周高，見4.14元，收報4.03元，跌2.42%；瑞聲（2018）創52周高，見26.8元，收報26.3元，升3.14%；太古（0019）創52周高，見69.2元，收報68.8元，升0.44%；海豐國際（1308）創52周高，見19.5元，收報19.5元，升3.72%；中遠海控（1919）創52周高，見10.6元，收報10.6元，升1.73%；中遠海能（1138）創52周高，見10.16元，收報9.74元，跌1.62%；太平洋航運（2343）創52周高，見2.79元，收報2.77元，無升跌。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見426元，收報415.8元，跌0.81%；海爾智家（6690）創52周高，見30.95元，收報30.25元，跌1.47%；匯控（0005）創52周高，見69.85元，收報69.7元，升0.72%；創科實業（0669）創52周高，見112.1元，收報111.8元，升2.1%；宏橋（1378）創52周高，見11.84元，收報11.44元，跌0.69%；神華（1088） 創52周高，見33.95元，收報33.9元，升1.04%；翰森製藥（3692）創52周高，見18.68元，收報18.32元，升0.11%；。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.163元，收報0.163元，跌0.61%；歐化（1711）低見0.072元，收報0.073元，跌7.59%；佳華百貨控股（0602）低見0.026元，收報0.031元，升3.33%；蠟筆小新食品（1262）低見0.135元，收報0.135元，跌5.59%；２１世紀教育（1598）低見0.163元，收報0.163元，跌0.61%；建成控股（1630）低見0.025元，收報0.03元，無升跌；日贏控股（1741）低見0.32元，收報0.35元，跌13.58%；正味集團（2147）低見0.125元，收報0.133元，跌6.99%；辰興發展（2286）低見0.219元，收報0.219元，跌18.89%；凌雄科技（2436）低見4.75元，收報4.94元，升2.92%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，1957 & Co.（8495）低見0.188元，收報0.19元，跌5%；江山控股（0295）低見0.017元，收報0.018元，升5.88%；萬達酒店發展（0169）低見0.182元，收報0.199元，升2.58%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；永發置業（0287）低見3.95元，收報3.95元，無升跌；鼎益豐（0612）低見0.29元，收報0.315元，跌12.5%；彩星玩具（0869）低見0.58元，收報0.59元，無升跌；永旺（0984）低見0.5元，收報0.5元，無升跌；新確科技（1063）低見0.131元，收報0.139元，跌2.11%；永義國際（1218）低見2.59元，收報2.59元，跌7.5%。

異動股

上升異動股，包括，中國城市基礎設施（2349）收報0.057元，升72.73%；ITP HOLDINGS（8446）收報0.375元，升56.9%；領悅服務（2165）創52周高，見1.19元，收報1.11元，升38.75%；康利國際控股（6890）收報0.405元，升30.65%；盈滙企業控股（2195）收報0.211元，升30.25%；杭品生活科技（1682）收報0.08元，升29.03%；紫荊國際金融（8340）收報0.24元，升25.65%；中國智能健康（0348）收報0.114元，升25.27%；壽康集團（2945）創上市新高，見0.071元，收報0.045元，升25%；奧傳思維控股（8091）收報0.036元，升24.14%。

下跌異動股，包括，康灃生物－Ｂ（6922）收報8.35元，跌35.77%；力寶華潤（2946）收報0.039元，跌32.76%；神通機器人教育（8206）收報0.011元，跌26.67%；致浩達控股（1707）收報0.076元，跌25.49%；齊屹科技（1739）收報0.31元，跌24.39%；瑋俊生物科技（0660）收報0.114元，跌21.38%；濠亮環球（8118）收報0.113元，跌20.42%；辰興發展（2286）創上市新低，見0.219元，收報0.219元，跌18.89%；恆和集團（0513）收報0.207元，跌18.82%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.048元，跌18.64%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.159元，跌18.04%。

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