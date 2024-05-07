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影視串流平台Disney+與Hulu上季首度錄得季度合併利潤

在截至3月底的第二財季，迪士尼（美：DIS）影視串流平台Disney+與Hulu歷史性錄得季度合併利潤。受惠於Disney+的訂戶增長，娛樂串流媒體收入（不包括 ESPN+）按年增長13%至56.4億美元，營業收入為4,700萬美元，相比去年同期虧損5.87億美元。不過若Disney+與Hulu，再加上王牌體育平台ESPN+，迪士尼的串流業務仍錄得1800萬美元虧損，但虧損金額已較去年同期的6.59億美元顯著收窄，逐漸接近收支平衡。

Disney+第二季核心訂戶數量增加超過600萬，全球訂戶數量達1.176億。迪士尼行政總裁艾格重申，串流業務可望在截至9月底的第四財季實現盈利。迪士尼預期，串流業務將成為其「未來重要的增長動力」。

迪士尼整體季度收入按年增長1%至221億美元，符合預期。不過由於要為Star India及有線網絡進行20億美元的商譽減值，迪士尼錄得2,000萬美元季度虧損，或每股虧損1美仙。相比去年同期利潤為12.7億美元，或每股盈利69美仙。第二財季經調整的每股盈利為1.21美元，預期為1.1美元。

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