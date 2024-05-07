在截至3月底的第二財季，迪士尼（美：DIS）影視串流平台Disney+與Hulu歷史性錄得季度合併利潤。受惠於Disney+的訂戶增長，娛樂串流媒體收入（不包括 ESPN+）按年增長13%至56.4億美元，營業收入為4,700萬美元，相比去年同期虧損5.87億美元。不過若Disney+與Hulu，再加上王牌體育平台ESPN+，迪士尼的串流業務仍錄得1800萬美元虧損，但虧損金額已較去年同期的6.59億美元顯著收窄，逐漸接近收支平衡。