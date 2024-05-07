截至2022年及2023年12月31日止年度各年，該等關連客戶購買集團雲服務的收入貢獻分別佔集團總收入約16.7%及19.2%。

任何其他關連客戶會否繼續按目前水平使用（或終止使用）集團的雲服務存在不確定性。金融壹賬通正積極監察情況並將持續跟進情況進展。

該公司稱，公司自2020年起通過其加馬金融雲平台向金融機構提供雲服務。截至2022年及2023年12月31日止年度各年，雲服務收入分別為13.16億元（人民幣，下同）及12.46億元，佔集團於該等年度的總收入約29.5%及34.0%，其中13.1億元及12.4億元，或約99.6%及99.5%，均來自中國平安保險（集團）股份有限公司及其附屬公司和聯營公司。

金融壹賬通相信，上述事件發展不會影響其他業務運營，包括其與中國平安保險（集團）股份有限公司的持續戰略業務關係。

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