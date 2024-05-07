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金融壹賬通：部分關聯客戶欲停用其雲服務 佔去年總收入近兩成

金融壹賬通（6638）公布，於2024年5月7日獲部分關連客戶知會，由於採購策略調整，其有意終止使用集團的雲服務。公司正在與該等關連客戶討論有關終止使用的生效時間及任何過渡性安排。

截至2022年及2023年12月31日止年度各年，該等關連客戶購買集團雲服務的收入貢獻分別佔集團總收入約16.7%及19.2%。

任何其他關連客戶會否繼續按目前水平使用（或終止使用）集團的雲服務存在不確定性。金融壹賬通正積極監察情況並將持續跟進情況進展。

該公司稱，公司自2020年起通過其加馬金融雲平台向金融機構提供雲服務。截至2022年及2023年12月31日止年度各年，雲服務收入分別為13.16億元（人民幣，下同）及12.46億元，佔集團於該等年度的總收入約29.5%及34.0%，其中13.1億元及12.4億元，或約99.6%及99.5%，均來自中國平安保險（集團）股份有限公司及其附屬公司和聯營公司。

金融壹賬通相信，上述事件發展不會影響其他業務運營，包括其與中國平安保險（集團）股份有限公司的持續戰略業務關係。

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