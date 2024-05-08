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FT：本港樓市面對慘痛蕭條 長江中心二期出租率僅一成 四大發展商愈感不安

英國《金融時報》今日發布題為「The painful slump in Hong Kong property」（香港樓市慘痛的低迷）的報道，分析本港樓市市況。報道提到，本港四大地產商的董事會對於樓市調整愈來愈不安。摩根士丹利分析師預期，明年地產商的經營利潤率跌至19%。

報道引述地產代理指，由於長江中心二期與潛在租戶的談判一拖再拖，截至今年3月，該項目的出租率僅有10%，而長實（1113）未有回應。至於恒地（0012）旗下的The Henderson目前出租率僅得60%，租戶包括拍賣行佳士得、瑞士鐘錶製造商愛彼(Audemars Piguet)和私募股權公司凱雷(Carlyle)。恒地於去年9月時曾表示，項目當時出租率近50%，目標2024年爭取出租率達80%，明顯目前出租率未達預期。

報道引用戴德梁行預測，未來5年將有約670萬平方呎新寫字樓投入市場，是The Henderson總樓面面積的14倍。高力國際企業客戶服務主管顏慧萍直言，本港頂級寫字樓租賃市場尚未見底。

此外，報道提到本港四大地產商的董事會，包括長實、新地（0016）、新世界（0017）和恒地對於市場的修正愈來愈不安（growing unease about the correction）。原因是部分發展商在樓價下跌前曾大手買地，如恒地在2021年以508億元投得一塊中環海濱地。大摩分析師估計，以現行價格計算，發展商的經營利潤率可能會從2022年約40%的峰值降至2025年的19%。

報道又指，地產商不太確定如何預測未來十年香港樓市市況。隨著香港經濟與內地經濟更趨融合，未來的發展可能會更傾向新界外圍、靠近中國邊界的地區。

 

 

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