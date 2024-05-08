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連跌兩日 恒指跌165點 北水流入逾一周最少 南水流出增88%

央行言論推動環球市場續調整，因聯儲局官員稱利率可能會在「較長一段時間內」維持在當前水平，美元延續近日升勢，相反，內地官媒放風內地有降準降息空間，人民幣、港元偏軟，北水流入減少，南水流出增加，A股、港股亦續於高位回吐，午後跌幅擴大，港股連跌第2日。日股方面，任天堂盈警、豐田業績遜預期拖累日股表現，不過，日本央行行長明確警告可能針對日圓疲軟做出政策回應，日圓若轉強亦扭轉弱日圓對日股的吸引力。

港股偏軟，恒指、國指見逾兩周最大跌幅，北水流入亦減少，連帶佔大市成交比例亦跌至1.3%，見逾一周低。另一方面，大市下跌，成交上升13%，全日上下波幅亦擴大。指數股方面，內房、內險、車股較弱，小米（1810）獲瑞銀唱好，創逾兩年新高。

恒指今早高開31點，高位升127點，低位跌181點，高低波幅308點，是5月2日後最闊。非必需消費品、通訊服務、地產、實業股推低大市。上升股份比例為22.36%，下跌為41.78%，無升跌為35.84%。

恒指收市跌165點或0.9%，報18313點，大市成交金額1286億元，較上日增加13.43%，是5月6日1444.86億元成交後最多；國指跌69點或1.07%，報6456點。恒生科技指數收報3872點，跌1.29%。

藍籌股成交金額627.29億元，佔大市成交48.77%；科指成份股成交金額382.18億元，佔大市成交29.71%；國指成份股成交金額549.68億元，佔大市成交42.74%。

24隻雙櫃台股，總成交0.34億元人民幣，相當於約0.36億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額增加6.35%，至73.1億元，佔大市成交5.68%。牛熊證成交金額26.34億元，增加3.67%；窩輪成交金額46.75億元，增加7.92%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。匯控（0005）、小米（1810）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，62隻下跌，2隻無升跌。小米（1810）升6.47%，收報19.1元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌10.63%，收報7.82元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是小米（1810）創52周高，見19.32元，收報19.1元，升6.47%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.41元，跌14.55%。

恒指續高於10天線(17970.15點)、250天線(17671.31點)。科指下試10天線(3789.93點)，10天線升穿250天線(3779.49點)。

北水南下合計淨流入17.9億元，較上日減少16.41%，是4月26日後最少，連續第25日流入，累計流入1042.7億元，對上一次連續25日淨流入是3月20日。南水北上合計淨流出40.44億元人民幣，較上日增加88.99%，是4月30日後最多，連續第2日流出，累計流出61.84億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.98%，是4月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.08%。低見18298.36點，是5月2日17740.62點後最低。收市報18313.86點，是5月2日後收市新低，當日報18207.13點。連跌2日，累計跌264.44點，對上一次連跌2日是4月12日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月5日。

科指曾跌最多1.61%，是5月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.44%。低見3859.55點，是5月2日3683.62點後最低。收市報3872.01點，是5月2日後收市新低，當日報3865.48點。連跌2日，累計跌135.77點，對上一次連跌2日是4月30日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月30日。

國指曾跌最多1.17%，是4月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.17%。低見6450.61點，是5月2日6256.24點後最低。收市報6456.72點，是5月2日後收市新低，當日報6437.09點。連跌2日，累計跌115.73點，對上一次連跌2日是4月12日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月5日。

午後消息股表現

瑞銀：小米（1810）首季料多賺51% 維持20元目標價創52周高，見19.32元，收報19.1元，升6.47%。

大酒店（0045）：香港半島不乏商務客暫缺長途旅客 曾獲博企接觸但合作未成。大酒店首季出租率46% 出租客房收入按年增54%。收報6.1元，跌1.45%。

百威亞太（1876）：今季啤酒銷量仍受高基數影響。百威亞太首季少賺3% 符預期。收報11元，跌3.85%。

今早及隔晚消息股表現

萬科（2202）掛牌轉讓深圳灣超級總部基地使用權。收報4.47元，跌6.88%。

渣打（2888）：去年新聘非本地人數量較疫情前增逾兩成半。收報73.4元，跌0.41%。

國泰（0293）旗下HK Express更新行李制度 提供四大票價種類 寄艙行李按件收費。收報8.42元，跌0.59%。

永利澳門（1128）：首季經調整EBITDAR升1.1倍。收報7.74元，升0.91%。

三公司最快今日公布業績，績前表現如下，汽車之家－Ｓ（2518）收報52.9元，升1.63%。百濟神州（6160）收報94.8元，跌2.77%。大成食品（3999）收報0.65元，無升跌。

金融壹賬通（6638）：部分關聯客戶欲停用其雲服務，佔去年總收入近兩成。收報0.6元，跌3.23%。

國際資源（1051）出資1000萬增持恒投證券H股，持股首逾10%。收報2.59元，無升跌。

OSL（0863）：虛擬資產現貨ETF資產管理規模達24億，兩合作伙伴市佔率逾76%。收報6.75元，跌11.42%。

太古（0019）非執董施銘倫減持太古A、B股套現1356萬。收報66.65元，跌3.13%。

澳門五一檔期酒店入住率近九成，匯豐及花旗料5月賭收達200億。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報6.16元，跌0.16%。美高梅中國（2282）收報14.5元，跌1.76%。澳博（0880）收報2.86元，無升跌。永利澳門（1128）收報7.74元，升0.91%。銀河娛樂（0027）收報36.85元，跌0.94%。金沙中國（1928）收報19.8元，跌0.9%。

電訊盈科（0008）據報出售四成光纖業務股權予招商局。收報4.02元，升0.25%。

陽光100中國（2608）：主席樂昇控股持股遭斬倉。收報0.022元，無升跌。

商湯（0020）與福建大數據產業投資、上海大名城簽戰略合作框架。收報1.41元，跌14.55%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見35.7元，收報35.35元，跌0.42%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見4.8元，收報4.6元，升5.99%；比高集團（8220）創上市新高，見1.45元，收報1.38元，升4.55%；小米集團-W（81810）創上市新高，見17.74元，收報17.7元，升6.76%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見18.13元，收報18.13元，升1.28%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見553.5元，收報553.5元，升0.02%；長久股份（6959）創上市新高，見44.4元，收報43.4元，升2.48%；領悅服務（2165）創52周高，見1.22元，收報1.15元，升3.6%；瑞聲（2018）創52周高，見27.8元，收報27.3元，升3.8%；海豐國際（1308）創52周高，見19.5元，收報18.98元，跌2.67%；中遠海控（1919）創52周高，見10.72元，收報10.68元，升0.75%；太平洋航運（2343）創52周高，見2.89元，收報2.82元，升1.81%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.68元，收報0.68元，升9.68%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見19.32元，收報19.1元，升6.47%；匯控（0005）創52周高，見70.7元，收報70.35元，升0.93%；神華（1088） 創52周高，見34.8元，收報34.45元，升1.62%；翰森製藥（3692）創52周高，見18.76元，收報18元，跌1.75%；農業銀行（1288）創52周高，見3.59元，收報3.55元，升0.85%；交行（3328）創52周高，見5.77元，收報5.71元，升1.06%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，融信中國（3301）低見0.139元，收報0.14元，跌2.1%；21世紀教育（1598）低見0.162元，收報0.163元，無升跌；SINCEREWATCH HK（0444）低見0.015元，收報0.017元，跌5.56%；太平洋網絡（0543）低見0.385元，收報0.385元，跌8.33%；英皇資本（0717）低見0.03元，收報0.03元，跌3.23%；大禹金融（1073）低見0.084元，收報0.084元，跌13.4%；蠟筆小新食品（1262）低見0.13元，收報0.13元，跌3.7%；設計都會（1545）低見0.059元，收報0.061元，跌3.17%；２１世紀教育（1598）低見0.162元，收報0.163元，無升跌；民商創科（1632）低見0.13元，收報0.198元，升32%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，澳優（1717）低見2.16元，收報2.25元，跌2.17%；恒隆集團（0010）低見8.64元，收報8.71元，跌8.6%；新興光學（0125）低見0.64元，收報0.64元，跌4.48%；宏輝集團（0183）低見0.16元，收報0.175元，升1.74%；力寶（0226）低見0.75元，收報0.76元，跌3.8%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；永發置業（0287）低見3.93元，收報3.93元，跌0.51%；大中華金融（0431）低見0.101元，收報0.103元，跌0.96%；永旺（0984）低見0.5元，收報0.5元，無升跌；永義國際（1218）低見2.5元，收報2.5元，跌3.47%。

異動股

上升異動股，包括，新紐科技（9600）收報0.93元，升173.53%；中基長壽科學（0767）收報0.24元，升61.07%；嘉藝控股（1025）收報0.086元，升45.76%；首創鉅大（1329）收報0.48元，升43.28%；君聖泰醫藥（2511）收報7.31元，升41.67%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.07元，升40%；思捷環球（0330）收報0.295元，升38.5%；易生活控股（0223）收報0.25元，升35.87%；南方錳業（1091）創52周高，見0.66元，收報0.59元，升32.58%；民商創科（1632）創上市新低，見0.13元，收報0.198元，升32%。

下跌異動股，包括，怡康泰工程集團（8445）收報0.22元，跌24.14%；拉近網娛（8172）收報0.042元，跌23.64%；INTL GENIUS（0033）收報3.86元，跌23.26%；烯石電車新材料（6128）收報0.164元，跌21.53%；壽康集團（2945）收報0.036元，跌20%；K W NELSON GP（8411）創上市新低，見0.038元，收報0.04元，跌18.37%；世大控股（8003）見52周低0.179元，收報0.192元，跌17.6%；中國三迪（0910）收報0.033元，跌17.5%；新絲路文旅（0472）收報0.15元，跌16.67%；康利國際控股（6890）收報0.34元，跌16.05%。

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