期內收入14.06億元，按年跌8.1%，毛利1.9億元，升21.7%，毛利率13.5%，按年升3.3個百分點。

該公司指出，今年首季盈利大幅增加，主要源於加工食品內銷業務的穩健增長，內銷食品保持了良好的成長態勢，營業收入和毛利同比分別增長22.8%和32%。由於國內肉雞和生豬養殖市場持續供過於求，雞肉與豬肉價格按下跌，公司調整肉品與飼料營運結構，整體營業收入較去年同期有所下滑。

今年首季，加工食品業務、飼料業務、肉品業務分別佔集團總營業收入的44.7%、 30.6%、24.7%，佔集團總毛利的73.8%、20.0%、6.2%，加工食品為集團最大的營收與獲利來源。以加工食品為龍頭帶動集團業績持續增長的食品化戰略繼續彰顯成效。

期內食品事業營業收入和毛利同比分別增長20%和31.9%。其中，內銷食品營業收入和毛利同比分別增長22.8%和32%。

出口業務方面，雖然受日元貶值，以及國內對日出口低價競爭之影響，外銷加工食品收入按年大致持平，但受惠持續不斷地研發創新、產品結構優化、生產效率提升，以及人民幣貶值影響，出口毛利按年增長30.1%。

飼料事業營業收入方面，按年減少23.7%，毛利增長26%。生豬養殖市場供大於求的局面未得到根本扭轉，豬價持續低迷，散戶以及家庭農場等中小規模養殖場損失慘重，資金周轉困難，不得不減少存欄甚至空欄停養，造成公司豬料銷量按年下滑。

面對目標客戶群的萎縮， 飼料團隊持續增加反芻料以及小品類飼料的產品研發力量及渠道開發力度，積極開拓豬料之外的其他市場，豐富產品品類，借助多元化分散市場風險。

期內肉品事業營業收入和毛利同比分別減少21.4%和40.4%。國內市場消費景氣度恢復有限，而毛雞出欄量同比增長，市場供過於求，毛雞與雞肉行情下跌，養殖端持續虧損，拖累 肉品事業整體業績表現。應對不利的市場形勢，肉品團隊加速商業模式轉型步伐，以客戶為中心重 構供應鏈，致力於提升相對競爭力。

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