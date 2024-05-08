證監會告誡公眾，提防一家以「Quantum AI」為名運作的實體，涉嫌從事虛擬資產相關欺詐活動，該局懷疑，Quantum AI在其網站和社交媒體上使用以人工智能制成、冒充馬斯克（Elon Musk）的深度偽造影片及照片，藉此欺騙公眾馬斯克為Quantum AI相關技術的開發者。
證監會亦懷疑，Quantum AI或曾利用一個「新聞」網站來散布有關其本身的虛假及具誤導性的資料，向香港公眾推廣其加密貨幣交易服務，並聲稱一直採用其技術來進行加密貨幣交易並能夠賺取「好得令人難以置信」的回報。
證監會續指，該局已將上述網站列入證監會可疑虛擬資產交易平台警示名單。而警務處已應證監會的要求，採取行動封鎖Quantum AI的網站並移除相關社交媒體專頁。
證監會再次告誡公眾，提防在社交媒體平台上所分享的「好得令人難以置信」的投資機會及意見。
其他報道
HKTVmall舉行「5月感謝祭」 推「每日大贈送」 購物滿800元即有禮物乙份
iPhone 在華3月出貨量增長12% 遏制銷售下滑初見成果
連跌兩日 恒指跌165點 北水流入逾一周最少 南水流出增88%
FT：本港樓市面對慘痛蕭條 長江中心二期出租率僅一成 四大發展商愈感不安
有片︱內地大媽大鬧匯豐 投訴因講普通話被「區別對待」匯豐：或個別員工處理手法不太好
大酒店：香港半島不乏商務客暫缺長途旅客 曾獲博企接觸但合作未成
亞博館本月舉辧藝術三合一展 逾600名參展商料吸超過兩萬人次入場
K11 MUSEA及K11 ArtMall 五一期間人流升近10%
恒指半日跌69點 科指跌0.6% 小米逾兩年高 北水連續第25日流入
ZA Bank 新用戶開啟「錢罌」 完成指定任務可享達5厘活期年利率