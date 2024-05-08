證監會亦懷疑，Quantum AI或曾利用一個「新聞」網站來散布有關其本身的虛假及具誤導性的資料，向香港公眾推廣其加密貨幣交易服務，並聲稱一直採用其技術來進行加密貨幣交易並能夠賺取「好得令人難以置信」的回報。

證監會續指，該局已將上述網站列入證監會可疑虛擬資產交易平台警示名單。而警務處已應證監會的要求，採取行動封鎖Quantum AI的網站並移除相關社交媒體專頁。

證監會再次告誡公眾，提防在社交媒體平台上所分享的「好得令人難以置信」的投資機會及意見。

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