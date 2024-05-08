香港快運（HK Express）今日官宣更新行李政策，並推出四種全新票價選項，惹起網民熱議。集團今午再有新搞作，宣布即日起至5月16日將推出「Ultra Offer」優惠，不定時推出超值機票，今日率先推出東京（成田）機票優惠，單程票價低至88元，現時開售至5月9日09:59，旅遊日期由2024年5月20日至2025年3月22日。
HK Express更新行李制度 提供四大票價種類 寄艙行李按件收費
HK Express指，是次優惠並不適用於香港快運手機應用程式及微信小程序。優惠僅適用於個別航班。票價不包括相關稅項及附加費。實際結算金額可隨匯率而變動，以系統顯示為準。
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