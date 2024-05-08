HK Express更新行李制度 提供四大票價種類 寄艙行李按件收費

HK Express指，是次優惠並不適用於香港快運手機應用程式及微信小程序。優惠僅適用於個別航班。票價不包括相關稅項及附加費。實際結算金額可隨匯率而變動，以系統顯示為準。

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