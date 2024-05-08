moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

HK Express推「Ultra Offer」優惠 東京成田快閃票價低至88元

香港快運（HK Express）今日官宣更新行李政策，並推出四種全新票價選項，惹起網民熱議。集團今午再有新搞作，宣布即日起至5月16日將推出「Ultra Offer」優惠，不定時推出超值機票，今日率先推出東京（成田）機票優惠，單程票價低至88元，現時開售至5月9日09:59，旅遊日期由2024年5月20日至2025年3月22日。