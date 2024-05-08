恒生銀行（0011）行政總裁施穎茵表示，恒生繼續審視派息政策，並於平衡各方情况下，盡量提升股東的回報，該行的派息政策是會保持一致。她解釋，恒生派息政策需根據盈利能力、未來經濟的前景、資本狀况，以及監管要求等因素決定。
恒生銀行今舉行年度股東大會，有股東問到恒生股價由130元，下跌到現時約100多元時，施穎茵回應，股價會受市場表現影響，未能和業績表現直接掛鈎，市場現比較波動。而自恒生宣布股份回購計劃後，該行股價亦有所回穩。
恒生上月宣布30億元的股份回購計劃。恒生銀行財務總監蘇雪冰表示，該行每年都會進行5年資本計劃，於確保可有靈活性推動自身增長，以及應對壓力的環境後，則會訂立適合的股東資本分配。她提到，恒生對上一次回購為1997年，若該行有進一步回購計劃將會適時對外公布。
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