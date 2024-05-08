中國電信（0728）公布，正式開啟天通一號衛星移動系統國際化營運，基於該系統的手機直連衛星的服務將覆蓋範圍擴展至香港。中電信副總經理唐珂於致辭時表示，已取得港府部門的相關業務營運許可，並加快與香港電訊（6823）、和記電訊（0215）和數碼通（315）等本港電訊商探討合作。
據介紹，支援手機直連衛星服務的手機目前只包括小米（1810）、榮耀、OPPO、華為及中興等品牌旗下部分機型；同時，該功能現時僅支援中國電信卡和天通衛星專用卡。另外，中電信暫未公布手機直連衛星服務在港收費，不過據介紹指三地（內地、香港、澳門）劃一收費。以中電信在內地該服務收費看，直連衛星功能每月10元（人民幣，下同）；撥打國內電話每分鐘9元；國內短信每條5元（限140個位元組以內，超出以多條計算），接收免費。衛星網路不支援發送國際簡訊、不支援國際漫遊。
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