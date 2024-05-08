該報道指，朱曉彤曾因將特斯拉上海工廠經營成該公司業績突出的工廠之一而受到讚譽，部分員工在內部稱他為「救火隊員」，因為他善於解決問題，並能實現很高的目標。

馬斯克上月突到訪北京與中國總理李強在內的多位政府高官會面，說服中國監管機構為特斯拉的「完全自動駕駛」軟體入華開綠燈，隨行還有朱曉彤。

特斯拉和朱曉彤暫未回覆該報社置評請求。

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