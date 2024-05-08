據《華爾街日報》引述消息報道，特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克把前中國區負責人朱曉彤（Tom Zhu）從特斯拉得州總部調回中國，以期扭轉特斯拉在中國電動車市場的局勢。
該報道指，朱曉彤曾因將特斯拉上海工廠經營成該公司業績突出的工廠之一而受到讚譽，部分員工在內部稱他為「救火隊員」，因為他善於解決問題，並能實現很高的目標。
馬斯克上月突到訪北京與中國總理李強在內的多位政府高官會面，說服中國監管機構為特斯拉的「完全自動駕駛」軟體入華開綠燈，隨行還有朱曉彤。
其他報道
HK Express推「Ultra Offer」優惠 東京成田快閃票價低至88元
證監會：提防Quantum AI擬製馬斯克深度偽造材料作虛擬資產欺詐
HKTVmall舉行「5月感謝祭」 推「每日大贈送」 購物滿800元即有禮物乙份
iPhone 在華3月出貨量增長12% 遏制銷售下滑初見成果
連跌兩日 恒指跌165點 北水流入逾一周最少 南水流出增88%
FT：本港樓市面對慘痛蕭條 長江中心二期出租率僅一成 四大發展商愈感不安
有片︱內地大媽大鬧匯豐 投訴因講普通話被「區別對待」匯豐：或個別員工處理手法不太好
大酒店：香港半島不乏商務客暫缺長途旅客 曾獲博企接觸但合作未成
亞博館本月舉辧藝術三合一展 逾600名參展商料吸超過兩萬人次入場