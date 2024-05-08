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廣汽4月銷量跌25%至13萬輛 新能源汽車跌41%

廣汽（2238）公布4月產銷數據，銷量方面，汽車合計銷量按年跌24.8%至13.33萬輛、按月跌25.7%；今年累計按年跌24.3%至54.3萬輛。其中，新能源汽車銷量按年跌41.1%至2.73萬輛、按月跌18.6%；今年累計按年跌29.5%至9.41萬輛。

產量方面，汽車合計產量按年減少17.4%至14.63萬輛、按月跌8.9%；今年累計按年減少25.9%至54.91萬輛。其中，新能源汽車按年減29.1%至3.19萬輛、按月跌18.2%；今年累計按年減少20.6%至11.50萬輛。

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