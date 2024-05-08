產量方面，汽車合計產量按年減少17.4%至14.63萬輛、按月跌8.9%；今年累計按年減少25.9%至54.91萬輛。其中，新能源汽車按年減29.1%至3.19萬輛、按月跌18.2%；今年累計按年減少20.6%至11.50萬輛。

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