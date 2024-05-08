澳門經修訂後博彩法及新賭牌去年初落實，即有7間衛星賭場結業。由於該等場地內的博彩設備及用具會無償歸還政府，因此場地不能夠作其他營運用途。據《濠博新聞》報道指，隨著政府處理行政手續後，如無意外，料最快在7、8月份將有歸場地重歸業主，可以重新物色租客。最終會待澳門特首批示，便告落實。
在此前結業的衛星場，有兩間屬於銀河娛樂（0027），另5間屬於澳門博彩（0880）。現時尚有11間衛星賭場繼續營運，銀河娛樂（0027）及新濠博亞（美：MLCO）各佔1間，餘下9間屬於澳博。
現有衛星場亦獲予3年過渡期，並在明年底到期，投資市場正留意衛星場將來發展去向。現時在上市公司中，尚有衛星賭場營運的，包括經營勵宮娛樂場的勵駿創建（1680）、英皇宮殿娛樂場的英皇娛樂酒店（0296）及金碧匯彩娛樂場的匯彩控股（1180）。
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