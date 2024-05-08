澳門經修訂後博彩法及新賭牌去年初落實，即有7間衛星賭場結業。由於該等場地內的博彩設備及用具會無償歸還政府，因此場地不能夠作其他營運用途。據《濠博新聞》報道指，隨著政府處理行政手續後，如無意外，料最快在7、8月份將有歸場地重歸業主，可以重新物色租客。最終會待澳門特首批示，便告落實。