中證監上月推出5項優化滬深港通機制，當中1項為將房地產信託基金（REITs）納入滬深港通。香港投資基金公會行政總裁黃王明慈表示，該會歡迎REITs加互聯互通，令互聯互通體制內產品更全面。惟內地與香港兩地REITs產品結構不一樣，如港REITs為信託形式，內地則以資產證券化（ABS）再加基金來作架構，提醒港投資者不要誤以為內地REITs是按照以香港模式制定，其性質及法律架構需了解清楚。
黃王明慈續指，內地REITs主要分為產權及經營類兩大類，內地經營類REITs則為如何管理基礎建設、能源廠、污水處理廠等，該類REITs則側重於收益為主，其價格波幅不太大。而另一產權類REITs則如產業園及物流等項目，則除收益以外，側重於資本收益，令其價格波幅則較大，建議投資者需分清楚哪一類型的REITs。
香港投資基金公會舉行中國債券市場發展討論會，聯合評級國際首席執行官高俊杰於會中表示，內地發行REITs的門檻為非常高，基本上發行得出來的均屬省級，或是發達地區市級政府較大的項目，整體回報率介乎5%至10%。他續指，由於內地REITs發行門檻高，現時其產品數量不多，產業分布主要為收費公路、產業園區及污水處理等較優質的資產。
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