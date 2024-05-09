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AEON旗下12蚊店：5月10日、20日及30日所有12元貨品減至10元

日圓匯價持續向下，AEON（永旺）（0984）旗下 12蚊店 Living Plaza 及 Daiso Japan 公布，明日（10日）、5月20日同5月30日將會推出優惠，所有12元的貨品一律減價至10元。

雖然近年日圓已貶值至約5算水平， Living Plaza 及 Daiso Japan 亦不時推出折扣優惠，但沒有全面減價的打算。翻查當年 JUSCO十元廣場（即現時的Living PLAZA）的公告指，該品牌自2000年9月15日開店以來，一直以開源節流方式應付通脹壓力，但由於日圓匯率持續高企，營運壓力同步上升，遂決定於2011年10月1日起，將所有10元商品售價上調至12元。

12蚊店加價至今已逾12年，網民對其「只加不減」的銷售策略早有爭議，不少網民認為香港舖租、人工皆貴，飛機油費亦高，難有減價空間。

 

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