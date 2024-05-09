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許正宇：香港可在引資本、引技術及引智才與一帶一路國家加強合作

財庫局長許正宇發表網誌，認為香港可以圍繞引資本、引技術及引智才等三方面，與卡塔爾、埃及和其他「一帶一路」沿線國家加強合作。展望將來，當局會繼續推動香港金融及專業服務業與中東及其他「一帶一路」地區更深、更廣的合作，持續耕耘中東機遇，共創「一帶一路」更好明天。

港交所今日與沙特證交所集團舉辦香港-沙特資本市場論壇，務求深化內地、香港和中東地區金融市場的合作，並探索跨境上市、股權收購、優化基礎設施等方面的機遇。許正宇表示，香港與沙特已從上市及產品兩方面落實合作，香港交易所已將沙特交易所納入認可證券交易所名單，允許在沙特上市的公司來香港第二上市; 香港市場也已迎來亞太區首隻、全球最大的沙特阿拉伯ETF在香港上市。

 

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