港交所今日與沙特證交所集團舉辦香港-沙特資本市場論壇，務求深化內地、香港和中東地區金融市場的合作，並探索跨境上市、股權收購、優化基礎設施等方面的機遇。許正宇表示，香港與沙特已從上市及產品兩方面落實合作，香港交易所已將沙特交易所納入認可證券交易所名單，允許在沙特上市的公司來香港第二上市; 香港市場也已迎來亞太區首隻、全球最大的沙特阿拉伯ETF在香港上市。

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