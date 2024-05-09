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K11集團與冠忠巴士組戰略合作　設跨境線來往深澳及11 SKIES

K11集團與冠忠巴士簽署戰略合作備忘錄，雙方會就全港最大型的一站式遊樂零售商業新地標11 SKIES，在交通接駁及客戶服務等方面通力合作，將以11 SKIES爲核心來設立跨境專線，經港珠澳大橋、深圳灣口岸等來往深圳及澳門，並設接駁巴士連接大嶼山及其他香港市區景點如各K11零售地標等，強化11 SKIES的跨境及市區交通網絡，構建粵港澳大灣區交通樞紐，促進「一程多站」旅遊發展。

是次合作將從四方面強化11 SKIES的交通網絡，做到四通八達，包括跨境交通方面，設置來往深圳及澳門至11 SKIES的點對點專線，並提供多用途私人專車服務，以應對不同客戶的需求；市區交通方面，積極探索開設11 SKIES至市區其他K11零售地標的接駁巴士；大嶼山方面，冠忠旗下新大嶼山巴士未來將營運電車專營小巴路線，並停靠11 SKIES，串連11 SKIES大嶼山島上的各大景點及屋苑；港珠澳大橋方面，「航天走廊」連接11 SKIES及港珠澳大橋香港口岸人工島，落成後將設有自動駕駛運輸系統；配以冠忠在11 SKIES開設的專線，為更多跨境旅客提供便利。

K11集團執行副總裁及區域負責人張之杰表示，11 SKIES作為全港最大型零售娛樂、旅遊、交通及大灣區商業地標，是次與冠忠巴士集團的戰略合作，有效強化11 SKIES交通網絡，充分發揮11 SKIES的『橋頭堡』優勢，有助構建大灣區交通樞紐，促進商業及旅遊發展。

冠忠巴士首席營運官黃焯添表示，是次次合作將提供更加便捷的公共運輸服務，同時也在大灣區居民的流動性方面進行了先行試點。集團對大灣區的出行前景充滿信心，並相信這次合作將為旅客帶來更優質的體驗。

 

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