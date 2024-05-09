本港電子支付服務供應商易付達（亞洲）主席兼行政總裁勞俊傑今日表示，今年「五一黃金周」交易金額及交易量均錄得增長，去年底港人在本地消費確實有下跌情況，但剛過去的五一黃金周相關交易筆數並沒有再下跌趨勢，相信港人留港消費有所增加。