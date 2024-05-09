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易付達：五一黃金周交易筆數止跌 料港人留港消費增加

本港電子支付服務供應商易付達（亞洲）主席兼行政總裁勞俊傑今日表示，今年「五一黃金周」交易金額及交易量均錄得增長，去年底港人在本地消費確實有下跌情況，但剛過去的五一黃金周相關交易筆數並沒有再下跌趨勢，相信港人留港消費有所增加。

他透露，與農曆新年相比，今個五一黃金周各個行業的升勢比較平均，其中奢侈品和百貨公司交易量均有所上升，而數據亦反映現時旅客消費模式與以往不同。

易付達早前與智能的士咪錶CabCab合作，並為的士引入各種電子支付工具，勞俊傑透露，現時市面已有的士試行中，料第二季推廣至100輛的士，至今年底會增至1000輛。

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