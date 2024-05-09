moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

長和旗下電訊旗艦CHGTHL首季毛利18.19億歐元 按年增長4%

長江和記（0001）旗下歐洲及港澳電訊旗艦公司CK Hutchison Group Telecom Holdings Ltd（CHGTHL）公布今年首季度營運數據。當中顯示，季內活躍用戶人數達4420萬，按年增加3%；客戶流失率為1.2%，按年減少0.1個百分點。季內錄得收益25.35億歐元，按年增長4%；毛利達18.19億歐元，同樣按年增長4%。

該集團季內的資本開支按年增長5%至4.2億歐元；債務淨額則按年減少3%至22億歐元。按主要經營地區劃分，其英國電訊業務的收益及毛利均按年錄得9%增長，分別達到6.64億英鎊及4.24億英鎊。當地業務的活躍客戶達1064.8萬人，按年增加3%；活躍合約客戶人數則有914萬名，亦按年增加6%；月均合約客戶流失率按年增加0.1個百分點，達1.5%。每用戶平均收入（ARPU）則按年增加3%至13.44英鎊。

不過，英國的嚴峻經濟狀況，儘管收益及毛利率按年增長，但運營繼續受通脹成本壓力影響，而網絡投資加上成本基數不斷增加，導致EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）於扣除資本支出後，仍為負數。 在若干客戶群增加及收益措施之推動下，收益與毛利率按年增長。由於部分客戶轉向購買較低價值之產品，故此增長仍面臨挑戰，透過多項毛利管理措施，毛利總額百分比於各期間維持相對穩定及健康之水平。季內的資本開支主要用於符合合約及監管要求，涉1.3億英鎊，按年減少3%。

意大利方面，季內收益及毛利分別有9.25億及7.17億歐元，分別按年跌2%及1%。活躍客戶人數按年下跌3%至1791.7萬人；活躍合約客戶人數為913.5萬人，按年近乎持平；月均合約客戶流失率按年減少0.3個百分點，降至1.3%。ARPU則按年增加2%至10.75歐元。

該集團指，儘管在意大利方面，活躍客戶人數按年減少，但活躍合約人數仍相對穩定，皆因採取策略措施集中挽留長遠價值較高之客戶。季內批發業務下跌之影響已顯著減少並預計趨於穩定。

由於主要網絡之升級正從高位逐步回落，故嚴格管理資本支出。季內的資本開支達1.32億歐元，按年增加12%。

長和今日股價收報39.6元，升1.41%，全日成交額達2.15億元。

 

其他報道

Tesla擴大裁減內地員工

全日沽空金額減22% 比率降至12% 盈富沽空減56%

恒指收市升223點 科指升1.9% 北水斷纜 見逾一個月最大流出

K11集團與冠忠巴士組戰略合作　設跨境線來往深澳及11 SKIES

許正宇：香港可在引資本、引技術及引智才與一帶一路國家加強合作

內地據報擬減免港股股息所得稅

AEON旗下12蚊店：5月10日、20日及30日所有12元貨品減至10元

基金公會：內地及香港REITs產品結構不同 喻投資者需了解清楚性質

杭州市住保房管局澄清「購房即落戶」為片面解讀

西安全面取消住房限購

滬深三大指數午後向上 滬指升0.83%

瑞銀調查：內地居民購房意欲仍薄弱

香港機場獲選為「Routes World 2025」主辦方 機管局：機會得來不易

阿聯酋航空與旅發局簽合作備忘錄 推動中東及歐洲市場旅客來港旅遊

九倉吳天海：內地房市暫未見轉機 料港樓全年牛皮

宏利香港首季新造業務價值升15% 強積金市佔率28%續居首

宣布啟航僅兩周 大灣區航空：6月1日起取消新加坡航線 將向受影響乘客送贈機票一張