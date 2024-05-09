該集團季內的資本開支按年增長5%至4.2億歐元；債務淨額則按年減少3%至22億歐元。按主要經營地區劃分，其英國電訊業務的收益及毛利均按年錄得9%增長，分別達到6.64億英鎊及4.24億英鎊。當地業務的活躍客戶達1064.8萬人，按年增加3%；活躍合約客戶人數則有914萬名，亦按年增加6%；月均合約客戶流失率按年增加0.1個百分點，達1.5%。每用戶平均收入（ARPU）則按年增加3%至13.44英鎊。

不過，英國的嚴峻經濟狀況，儘管收益及毛利率按年增長，但運營繼續受通脹成本壓力影響，而網絡投資加上成本基數不斷增加，導致EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）於扣除資本支出後，仍為負數。 在若干客戶群增加及收益措施之推動下，收益與毛利率按年增長。由於部分客戶轉向購買較低價值之產品，故此增長仍面臨挑戰，透過多項毛利管理措施，毛利總額百分比於各期間維持相對穩定及健康之水平。季內的資本開支主要用於符合合約及監管要求，涉1.3億英鎊，按年減少3%。

意大利方面，季內收益及毛利分別有9.25億及7.17億歐元，分別按年跌2%及1%。活躍客戶人數按年下跌3%至1791.7萬人；活躍合約客戶人數為913.5萬人，按年近乎持平；月均合約客戶流失率按年減少0.3個百分點，降至1.3%。ARPU則按年增加2%至10.75歐元。

該集團指，儘管在意大利方面，活躍客戶人數按年減少，但活躍合約人數仍相對穩定，皆因採取策略措施集中挽留長遠價值較高之客戶。季內批發業務下跌之影響已顯著減少並預計趨於穩定。

由於主要網絡之升級正從高位逐步回落，故嚴格管理資本支出。季內的資本開支達1.32億歐元，按年增加12%。

長和今日股價收報39.6元，升1.41%，全日成交額達2.15億元。

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