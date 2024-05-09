順豐同城（9699）宣布，「五一」期間其全場景業務訂單量按年增長50%，其中茶飲品類和商超便利即配需求持續火熱，茶飲、商超便利等訂單量按年增長逾1倍，來自抖音生態內的訂單量按年增長近200%。
集團指，「五一」假期期間，民眾出遊消費迎來多個全新趨勢，「鬆弛遊」、「落地買」及「及時達」等消費行為比例大增。順豐同城數據顯示，「五一」期間商超便利單量同比增長逾1倍，美妝用品以及應急醫藥配送單量也同比實現高雙位數增長。
今年「五一」國內遊內部結構亦呈現新趨勢，「縣域遊」流量明顯增加，特別是更具性價比的小城市、縣域和鄉村，因而受惠於實現強勁增長。順豐同城在全國縣城覆蓋已超1000城，覆蓋率達60%，在貴州黔東南、浙江金華、嘉興、湖北潛江、新疆喀什等地區的單量更按年實現數以倍計式增長。
此外，順豐同城為快遞企業和物流服務商提供「最後一公里」業務，包括多元轉運和上門攬派服務，助力傳統物流提速。針對假期亦有不少消費者選擇在家，順豐同城通過助力傳統快遞各環節提速，從而幫助在家的消費者更迅速獲取心儀商品。數據顯示，順豐同城於「五一」期間最後一公里配送業務訂單量按年實現高雙位數增長。
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