昆明滇池水務（3768）公布，公司注意到昆明市西山區人民法院於阿里巴巴網絡司法拍賣平台刊發拍賣公告，內容有關控股股東昆明滇池投資持有的2.4552億股股份，約佔公司股份總額的23.86%，將在該拍賣平台進行司法拍賣，該司法拍賣將於2024年6月6日上午10時起至2024年6月7日上午10時止進行。
截至今日公告日期，昆明滇池投資持有公司6.6億股內資股，約佔公司股份總額的64.16%，所有股份均受質押╱司法凍結。如今次司法拍賣最終成交，則昆明滇池投資持有的股份數量將減少至4.147億股，約佔公司股份總額的40.30%。
今次司法拍賣不會導致公司控制權發生變動。公司董事會認為，截至今日公告日期，今次司法拍賣不會影響公司的正常營運，不會對公司主營業務、持續經營能力等產生重大影響。
截至今日公告日期，司法拍賣仍處於公示階段，最終是否競拍成功存在不確定性。公司將繼續評估及跟進司法拍賣的任何重大進展，並將在適當時候作出進一步公告。
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