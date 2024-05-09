截至今日公告日期，昆明滇池投資持有公司6.6億股內資股，約佔公司股份總額的64.16%，所有股份均受質押╱司法凍結。如今次司法拍賣最終成交，則昆明滇池投資持有的股份數量將減少至4.147億股，約佔公司股份總額的40.30%。

今次司法拍賣不會導致公司控制權發生變動。公司董事會認為，截至今日公告日期，今次司法拍賣不會影響公司的正常營運，不會對公司主營業務、持續經營能力等產生重大影響。

截至今日公告日期，司法拍賣仍處於公示階段，最終是否競拍成功存在不確定性。公司將繼續評估及跟進司法拍賣的任何重大進展，並將在適當時候作出進一步公告。

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