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澳博首季虧損大幅收窄至7400萬

澳門博彩（0880）公布今年首季業績，季內受惠於上葡京EBITDA層面由負數轉正數，加上收益增加推動，虧損大幅減少91.48%，只有7400萬元。整體除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年大增26.9倍，達到8.64億元。

該集團的數據顯示，季內錄得淨博彩收益按年大增74.5%至64.64億元；包括酒店、餐飲、零售及租賃等非博彩收益則按年大增94%至4.56億元。在博彩業務方面，貴賓博彩轉碼毛收益按年增長2.2倍，達6.45億元；中場博彩毛收益則按年增長71.9%至57.12億元；電子遊戲博彩毛收益達5.35億元，亦按年增長47%。

以項目劃分，上葡京的經調整EBITDA達到8800萬元，扭虧為盈。新葡京的經調整EBITDA則達5.35億元，按年增長2.43倍。包括回力海立方、葡京、應佔回力酒店及十六浦索菲特酒店的經調整EBITDA則按年增長27.5%至3.34億元。餘下9間衛星娛樂場仍然錄得LBITDA達5200萬元，按年減少50.5%。

澳博又指，在股票投資方面錄得公平值虧損300萬元，在全面收支中列賬。季內的資本開支約7300萬元。澳博今日股價收報2.94元，升2.79%。

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