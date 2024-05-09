金融科技業務方面，集蜀今年首季促成的融資額約39億元，按年升2.64倍，將繼續加強與區域性商業銀行（包括南京銀行）合作，並通過與更多知名品牌合作，提升高端市場的產品及市佔率。

此外，增值服務分部期內錄得約9.4萬筆交易，按年增長33.7%，當中電池GAP保險產品廣受歡迎，覆蓋約37.7%的電動車新車融資交易，相當於今年首季約9000筆交易。

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