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沙特交易所：吸引國際投資者措施出爐 去年國際投資較2019年增3倍

沙特交易所首席執行官Mohammed Al Rumaih出席在港資本市場論壇活動，他披露該所正在採取措施吸引國際投資者，當中最近其已經引進莊家制，並期待推出股票期權，及預告將在今年第三季，推出第二期的交易後交易。他對表現活躍及多元的新股進入市場下，對該所前景感到信心。

他更指出，該所錄得的國際性投資，到去年底已經較2019年底的300億美元，大增3倍。他在論壇上表示，沙特阿拉伯最大的吸引力在於該國本身及其願景，當年被人家批評及懷疑，但是不經不覺，現時已經在落實2030願景已經去到半路中途，在面對面前的挑戰，他們不會因此鬆懈。他們會推動經濟變得更可持續，不再依賴石油一行。他們會擁抱旅遊業、讓更多女性加入就業，藉此推動沙國在G20成員國中其中最快增長的一員。在蓬勃的消費及年青人口推動下，他預期會令沙因吸引環球性投資。他們向投資者提供的機會，將超越資本市場。

另沙特交易所的母公司沙特Tadawul Group首席執行官Eng. Khalid Al-Hussan,在會上表示，將會於明年2月在沙國首都利雅德舉行新版本的論壇。他們聯同港交所（0388）合作舉辦的論壇，是為該論壇的首個國際版本。在今次論壇上，港交所行政總裁陳翊庭表示，他們期望有首間沙特公司，或有公司赴沙國上市，並謂今次論壇有助投資者更了解彼此的市場。匯豐香港區行政總裁林慧虹指出，沙中走廊是最快增長的走廊，雙方的聯繫性及在各自經濟體佔上一席，有助匯豐在沙特、香港及中國建立更緊密聯繫時得益。沙國的經濟轉型及趨向更多元化，將為香港投資者帶來機會。

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