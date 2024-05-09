她又指，「視頻中很多不妥不適之處，使外部對公司價值觀和企業文化產生誤解，造成了嚴重傷害，也在此誠懇道歉。」

據內媒引述從百度內部人士處獲悉，璩靜目前已離職。而其個人抖音號的簡介已被清空。此前其簡介為「百度副總裁、公關一號位、華為前公關副總裁」。

璩靜指，發短視頻的初心是想把工作做好，但心太急了，方法不當，給大家帶來了不適和困擾，我誠懇接受各種批評。我會認真改進個人的溝通方式和管理方式，糾正錯誤，更關心同事等。

其後，璩靜又重開早前關閉了的抖音號「我是璩（qú）靜」，並發布上述一樣的文章致歉，其餘視頻則已被清空。

內地日前網上流傳一段短片，據指是璩靜在辦公室憤怒「打小人」的視頻，而短片顯示「小人」身上寫著「SCMP」的字眼，疑似為南華早報（South China Morning Post）的縮寫。

內媒指，南華早報早前曾發布一篇「惡意抹黑百度的報道」導致百度股價下跌11.5%，並引述知情人士稱，該視頻非近期拍攝。

而璩靜近日在抖音開設抖音號以女霸總身分大談職場看法，發布包括「員工鬧分手提離職我秒批」，「為甚麼要考量員工的家庭，我不是她的婆婆」，更自爆「被下屬寫300封舉報信」等等。

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