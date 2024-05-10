她說，集團本身輕資產，每年只投入資本開支1至2億元人民幣，並會維持科研佔銷售比重逾6%左右。此前集團受到應收賬款撥備致出現虧損，但是集團已經成立小组跟進，有關撥備多與大省市的疫情檢測相關，現時追收進度理想，料今年不再有撥備。加上主營的檢測及醫聯體保持逾26%增長，因此應有助盈利表現。

由於集團所處行業屬中游，集團亦會持開放態度留意收購合併項目，但是會保持審慎行事。至於在開發科技應用方面，趙慧稱，已經在宫頸癌及胃鏡活檢應用人工智能，其他病種會視乎數據庫而定。

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