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北水流入三周最多 收息股炒起 百億掃建行 恒指收市升425點 成交10個月高 恒指連升3周

數據推動美國減息憧憬升溫，美息、美元回軟，美期亞股普遍上升。港股更跑贏主要市場，主要受惠於內地擬免收港股通股息稅而炒上，北水轉流入三周最多，南水轉流出逾一周最多，A股早段下跌，臨近尾市隨港股升幅擴大而倒升。港股連升兩日，恒指、國指均創9個月高，升幅為主要市場中排第一、二位。大市成交升穿1700億元，創10個月新高，北水流入佔大市成交比例3.8%，亦創三周高。

港交所（0388）曾升逾8%，創逾年半最大升幅及半年高，連帶一眾收息股，不論是中資或是傳統港資只要有派息概念均向上。另外，內房股延續昨日撤限升勢，世貿（0813）再升逾60%。科技股回吐，電車股受美國關稅消息影響亦下跌。資金追收息股，建行（0939）成交較上日大增3.99倍，達104.8億元，為成交最多個股。昨日第一的盈富（2800）今日成交亦達85.9億元，排第二。

全周計，恒指國指連升第3周，分別見近3個月及1個月最長升浪，科指則下跌0.23%。

恒指今早高開131點，高位升455點，高見18993.28點，逼近19000點關，低位升119點，高低波幅336點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為44.98%，下跌為23.39%，無升跌為31.61%。

恒指收市升425點或2.3%，報18963點，大市成交金額1710億元，較上日增加38.24%，是2023年7月31日1825.61億元成交後最多；國指升158點或2.41%，報6718點。恒生科技指數收報3962點，升0.38%。

藍籌股成交金額910.17億元，佔大市成交53.22%；科指成份股成交金額306.2億元，佔大市成交17.9%；國指成份股成交金額780.18億元，佔大市成交45.62%。

24隻雙櫃台股，總成交1.27億元人民幣，相當於約1.37億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額增加60.6%，至100.38億元，佔大市成交5.87%。牛熊證成交金額52.34億元，增加125.92%；窩輪成交金額48.03億元，增加22.11%。

建行（0939）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。比亞迪（1211）、理想汽車（2015）、聯想（0992）拖累大市。

藍籌68隻升，12隻下跌，2隻無升跌。港交所（0388）升7.61%，收報285.8元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌1.75%，收報42.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報18.02元，升5.75%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報108.3元，跌2.08%。

恒指續高於10天線(18271.72點)。科指續高於10天線(3868.11點)。

北水南下合計淨流入65.05億元，終止單日流出，淨流入金額是4月19日74.31億元後最多。南水北上合計淨流出63.04億元人民幣，終止單日流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.46%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為2.56%。高見18993.28點，是2023年8月11日19346.29點後最高。今日收市報18963.68點，是2023年8月11日後收市新高，當日報19075.19點。連升2日，累計升649.82點，對上一次連升2日是4月23日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月23日。

科指曾升最多1.4%，是5月9日後最大升幅，當日升幅為2.17%。高見4002.66點，是5月7日4005.32點後最高。今日收市報3962.32點，是5月6日後收市新高，當日報4007.78點。連升2日，累計升90.31點，對上一次連升2日是5月3日。連續第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是5月7日。

國指曾升最多2.66%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為2.67%。高見6735.13點，是2023年8月7日6754.08點後最高。今日收市報6718.86點，是2023年8月7日後收市新高，當日報6734.31點。連升2日，累計升262.14點，對上一次連升2日是5月3日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月18日。

一周表現

恒指本周累升2.64%或487點，升幅是5月3日後最大，當時收市升幅為4.67%；恒指連升3周，對上一次連升3周，是2月23日；本周表現最佳的是信義玻璃（0868），累升13.77%，其次為東方海外（0316）及聯想（0992），分別升13.1%及10.36%。而表現最差的是恒隆地產（0101），累跌10.18%，其次為理想汽車（2015）及中升（0881），分別跌4.96%及3.47%。

國指本周累升2.62%或171點，升幅是5月3日後最大，當時收市升幅為4.43%；國指連升3周，對上一次連升3周，是4月12日；本周表現最佳的是聯想（0992），累升10.36%，其次為神華（1088） 及農業銀行（1288），分別升9.94%及9.36%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌10.75%，其次為快手（1024）及商湯（0020），分別跌8.76%及8.13%。

科指本周累跌0.23%或8點，跌幅是4月19日後最大，當時收市跌幅為5.65%；本周表現最佳的是比亞迪電子（0285），累升19.93%，其次為華虹半導體（1347）及聯想（0992），分別升11.93%及10.36%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌10.75%，其次為快手（1024）及商湯（0020），分別跌8.76%及8.13%。

午後消息股表現

3英國與Vodafone獲英國政府批准。長和（0001）收報41.15元，升3.91%。

陽光油砂（2012）首季虧損擴大至2214萬加元。收報0.38元，升1.33%。

今早及隔晚消息股表現

內地據報擬減免港股股息所得稅。港交所（0388）曾升最多8.21%，是2022年11月11日後最大升幅，當日升幅為12.51%。高見287.4元，是2023年11月29日287.6元後最高。收報285.8元，升7.61%。是2023年11月27日後收市新高。連升2日，累計升27.79元，對上一次連升2日是2024年5月3日。

藍籌當中，收息股亦抽升。建行（0939）創52周高，見5.64元，收報5.64元，升6.82%。

神華（1088） 創52周高，見36.65元，收報36.5元，升6.1%。

中信（0267）收報8.22元，升5.93%。

華潤電力（0836）創52周高，見21.2元，收報21.1元，升6.03%。

中國平安（2318）收報41.25元，升5.77%。

工行（1398）收報4.53元，升4.14%。

中移動（0941）創52周高，見74.5元，收報74元，升4.82%。

聯通（0762）收報6.23元，升3.83%。

康師傅（0322）收報9.75元，升4.28%。

中銀香港（2388）創52周高，見25.2元，收報25.15元，升4.36%。

中國銀行（3988）創52周高，見3.75元，收報3.74元，升3.31%。

中石化（0386）收報5.09元，升5.38%。

恒隆地產（0101）收報8.12元，升3.31%。

央視新聞：目前不會徹底取消樓市限購。世茂集團（0813）收報0.96元，升60%。奧園（3883）收報0.18元，升27.66%。雅居樂（3383）收報0.67元，升13.56%。花樣年（1777）收報0.047元，升23.68%。旭輝（0884）收報0.4元，升11.11%。龍光地產（3380）收報0.68元，升15.25%。

匯控（0005）及渣打據報要求英國放寬擬對中國業務限制。收報68元，升0.44%。渣打（2888）收報74.75元，升1.63%。

極氪IPO擬上限定價 將成近3年中國公司在美最大IPO。吉利（0175）收報9.89元，升0.2%。

美國據報快下周公布對中國電動車、電池等徵收新關稅。比亞迪（1211）收報223.4元，跌1.06%。小鵬（9868）收報31.95元，跌0.16%。理想汽車（2015）收報105.5元，跌1.59%。蔚來（9866）收報41.05元，跌2.03%。零跑（9863）收報30.65元，升1.16%。恒大汽車（0708）收報0.243元，升1.25%。

兩公司最快今公布業績，績前表現如下，聯眾（6899）停牌。

陽光油砂（2012）收報0.38元，升1.33%。

紛美包裝（0468）主要股東提要約收購，要約價溢價26%。創52周高，見2.56元，收報2.53元，升20.48%。

百度（9888）公關副總裁璩靜發文道歉，據報已離職。收報107.2元，跌0.19%。

特步（1368）1.5億美元售K-Swiss及PALLADIUM母企予大股東，派特息44.7仙。收報5.43元，升0.56%。

莊士機構國際（0367）2.6億售蒙古零售辦公大樓。收報0.39元，無升跌。

易鑫（2858）今年首季汽車交易融資約17.1萬筆交易，按年升10.2%。收報0.74元，升5.71%。

澳博（0880）首季虧損大幅收窄至7400萬。收報2.9元，跌1.36%。

比亞迪（1211）考慮2025年在歐洲建第二家工廠。收報223.4元，跌1.06%。

順豐同城（9699）：「五一」期間訂單增50%，來自抖音單量升近2倍。收報10.14元，升1%。

長和（0001）旗下電訊旗艦CHGTHL首季毛利18.19億歐元，按年增長4%。收報41.15元，升3.91%。

施銘倫再減持太古B（0087）。收報10.78元，升2.67%。

昆明滇池水務（3768）控股股東23.86%權益遭司法拍賣。收報0.72元，升2.86%。

華虹半導體（1347）首季少賺79%，勝預期。收報18.02元，升5.75%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見37.05元，收報36.7元，升0.96%；博維智慧（1204）創上市新高，見3.9元，收報3.9元，升2.09%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見7.61元，收報7.59元，升2.15%；上美股份（2145）創上市新高，見54.8元，收報54.75元，升6.41%；洲際船務（2409）創上市新高，見3.7元，收報3.63元，升0.55%；力寶華潤（2946）創上市新高，見0.06元，收報0.055元，升10%；騰訊控股（80700）創上市新高，見344.4元，收報343.2元，升0.47%；中國移動（80941）創上市新高，見68.85元，收報68.4元，升4.75%；長城汽車（82333）創上市新高，見11.54元，收報11.54元，升0.87%；中銀香港（82388）創上市新高，見23.25元，收報23.25元，升4.26%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1114.4元，收報1114.4元，升0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1077.1元，收報1077.1元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1054.05元，收報1053.95元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1127元，收報1127元，升0.04%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見554.3元，收報554.3元，升0.02%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見192.8元，收報189元，升6.48%；長久股份（6959）創上市新高，見48元，收報46.55元，升9.4%；長城汽車（2333）創52周高，見12.68元，收報12.5元，升0.97%；太古（0019）創52周高，見69.4元，收報69.35元，升2.06%；中國外運（0598）創52周高，見4.53元，收報4.52元，升7.11%；中遠海控（1919）創52周高，見11.86元，收報11.7元，升2.45%；中遠海能（1138）創52周高，見10.78元，收報10.24元，升0.79%；太平洋航運（2343）創52周高，見3.01元，收報2.96元，跌0.34%；天津港發展（3382）創52周高，見0.65元，收報0.65元，升3.17%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.76元，收報0.76元，升2.7%。

破頂指數成份股包括，騰訊（0700）創52周高，見374.2元，收報371元，升0.32%；海爾智家（6690）創52周高，見31.3元，收報31.1元，升1.97%；中銀香港（2388）創52周高，見25.2元，收報25.15元，升4.36%；中國銀行（3988）創52周高，見3.75元，收報3.74元，升3.31%；中石油（0857）創52周高，見7.72元，收報7.68元，升4.63%；建行（0939）創52周高，見5.64元，收報5.64元，升6.82%；中移動（0941）創52周高，見74.5元，收報74元，升4.82%；創科實業（0669）創52周高，見112.6元，收報112元，升0.45%；神華（1088） 創52周高，見36.65元，收報36.5元，升6.1%；華潤電力（0836）創52周高，見21.2元，收報21.1元，升6.03%；農業銀行（1288）創52周高，見3.79元，收報3.74元，升5.06%；交行（3328）創52周高，見6.05元，收報6.01元，升4.7%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.15元，收報0.151元，跌5.63%；蠟筆小新食品（1262）低見0.116元，收報0.12元，跌4%；２１世紀教育（1598）低見0.15元，收報0.151元，跌5.63%；日贏控股（1741）低見0.24元，收報0.25元，跌21.88%；麥迪衛康（2159）低見0.335元，收報0.385元，跌1.28%；辰興發展（2286）低見0.16元，收報0.161元，跌9.55%；尚晉國際控股（2528）低見0.209元，收報0.21元，跌2.78%；萊蒙國際（3688）低見0.39元，收報0.39元，跌8.24%；九台農商銀行（6122）低見0.89元，收報0.89元，跌3.26%；金馬能源（6885）低見0.88元，收報0.9元，升1.12%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.17元，收報0.17元，跌11.92%；茂盛控股（0022）低見0.043元，收報0.049元，跌7.55%；德祥地產（0199）低見0.445元，收報0.47元，升5.62%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；大中華金融（0431）低見0.098元，收報0.1元，跌3.85%；北方礦業（0433）低見0.047元，收報0.05元，無升跌；PALADIN（0495）低見0.027元，收報0.032元，升6.67%；興勝創建（0896）低見0.51元，收報0.6元，無升跌；華科資本（1140）低見0.101元，收報0.124元，跌3.88%；SINO HOTELS（1221）低見1.43元，收報1.43元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，國際娛樂（1009）創52周高，見2.9元，收報1.75元，升105.88%；開明投資（0768）收報0.036元，升80%；皇冠環球集團（0727）創52周高，見0.133元，收報0.072元，升71.43%；世茂集團（0813）收報0.96元，升60%；華南城（1668）收報0.295元，升44.61%；新紐科技（9600）收報1.12元，升38.27%；潤邁德－Ｂ（2297）收報0.216元，升35.85%；快餐帝國（1843）收報0.201元，升35.81%；龍昇集團控股（6829）收報0.1元，升31.58%。

下跌異動股，包括，壽康集團（2945）收報0.028元，跌44%；國農金融投資（8120）見52周低0.045元，收報0.047元，跌24.19%；日贏控股（1741）創上市新低，見0.24元，收報0.25元，跌21.88%；卓航控股（1865）收報0.037元，跌21.28%；融信服務（2207）收報0.81元，跌20.59%；陸慶娛樂（8052）見52周低0.04元，收報0.041元，跌19.61%；透雲生物（1332）收報0.19元，跌19.15%；佳兆業資本（0936）收報0.161元，跌18.27%；交大慧谷（8205）收報0.14元，跌17.16%。

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