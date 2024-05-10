舜宇光學（2382）公布4月主要產品出貨量，期內手機鏡頭出貨量為1.017億件，按月跌9.8%，按年升6.4%；玻璃球面鏡片達240.3萬件，按年跌20.9%，按月升23.2%；車載鏡頭達890.7萬件，按年升15.1%；其他鏡頭達635.2萬件，按年升42.5%。集團表示，車載鏡頭出貨量按年升上升15.1%，主要是因為公司在國內新能源品牌汽車中的市場份額上升。
光電產品方面，月內手機攝像模組達4568.3萬件，按月升9%，按年跌1.1%；其他光電產品達322.4萬件，按年升76.9%，按月跌1.4%。
光學儀器方面，月內顯微儀器出貨量為25039件，按年升29.5%，按月亦升67.2%。
舜宇光學今日收市報42.15元，跌1.75%。
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