moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

舜宇光學4月手機鏡頭出貨量按月跌9.8%至1億件

舜宇光學（2382）公布4月主要產品出貨量，期內手機鏡頭出貨量為1.017億件，按月跌9.8%，按年升6.4%；玻璃球面鏡片達240.3萬件，按年跌20.9%，按月升23.2%；車載鏡頭達890.7萬件，按年升15.1%；其他鏡頭達635.2萬件，按年升42.5%。集團表示，車載鏡頭出貨量按年升上升15.1%，主要是因為公司在國內新能源品牌汽車中的市場份額上升。

光電產品方面，月內手機攝像模組達4568.3萬件，按月升9%，按年跌1.1%；其他光電產品達322.4萬件，按年升76.9%，按月跌1.4%。

光學儀器方面，月內顯微儀器出貨量為25039件，按年升29.5%，按月亦升67.2%。

舜宇光學今日收市報42.15元，跌1.75%。

其他報道

北水流入三周最多 收息股炒起 百億掃建行 恒指收市升425點 成交10個月高 恒指連升3周

雲康集團期望提高毛利率至四成 料今年不再就應收賬撥備

【有片：投資王道】港股估值低 吸引資金流入

內地4月乘用車零售按年跌5.7% 乘聯會料以舊換新助恢復增長

HKTVmall 「街市即日餸」推母親節抽奬 送3個總值逾15萬元名牌手袋

滬指兩連升 全周升1.6% 創板指1900點得而復失

【有片：埋身擊】若紐約期油本周維持78美元以上 下周或延續升勢

中芯國際目標全年營收增長超過8%

花旗下調中國股票評級 上調印度

華僑銀行首季多賺半成至19.8億坡元

3英國與Vodafone獲英國政府批准 長和半日升逾2%

陽光油砂首季虧損擴大至2214萬加元

芝商所Erik Norland: 中國出口遇阻 美國通脹尤在減息或受限

「用椰汁擦乳」廣告被罰40萬 椰樹集團不服：「是科普教育非廣告」

半日沽空金額增31% 盈富沽空減55% 基金單位總數逾一個月最多

北水轉流入 免股息稅炒起收息股 恒指半日升321點 伙國指創逾8個月高

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.22%

壽司郎推母親節優惠 士多啤梨雙層芝士蛋糕買一送一 杉玉送「吞拿魚玫瑰」

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

央視新聞：目前不會徹底取消樓市限購

匯控及渣打據報要求英國放寬擬對中國業務限制

Coach母公司：中國復蘇步伐比預期更為緩慢