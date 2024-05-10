中證監加強二級市場的IPO（公開招股）審批力度，同時影響中國股票一級市場發展，令創投的投資者難於IPO退出、收回投資資本，創投業界罕見地於峰會對監管提出批評。據路透社報道，於上海舉辦的中國投資年會（ChinaVenture Investment Conference），當中有初投公司北極光風險投資合夥人鄧鋒表示，現時創投投資最大的問題為退出投資，更形容其為巨大問題，將形成初創「投資荒」影響中國科技創新。
年會舉辦方亦有調查顯示，創投公司變得越來越悲觀。大多數受訪者將政策不確定性，視為創投行業的最大威脅，而大多數受訪者已開始裁員。中資訊行政總裁楊曉磊表示，各種支持二級市場的政策正在「顛覆一級市場」。賽富亞洲投資基金創始管理合夥人閻焱旗表示，政策失誤影響較市場失靈造成的影響更大。
報道引述倫交所資料，內地今年首4個月的IPO集資金額大跌九成，至26億美元，創2013年以來的最低水平。同時，年初至今已有超過130家中國企業終止其IPO上市計劃。
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