年會舉辦方亦有調查顯示，創投公司變得越來越悲觀。大多數受訪者將政策不確定性，視為創投行業的最大威脅，而大多數受訪者已開始裁員。中資訊行政總裁楊曉磊表示，各種支持二級市場的政策正在「顛覆一級市場」。賽富亞洲投資基金創始管理合夥人閻焱旗表示，政策失誤影響較市場失靈造成的影響更大。

報道引述倫交所資料，內地今年首4個月的IPO集資金額大跌九成，至26億美元，創2013年以來的最低水平。同時，年初至今已有超過130家中國企業終止其IPO上市計劃。

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