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六福：尚未能確定客戶記錄是否有任何外泄

六福集團（0590）發公告，指集團於今年5月7日左右，發現一篇由威脅者在「暗網」（地下論壇）發布的文章，指其能訪問集團客戶記錄，並邀請他人競標相關數據，集團已立即採取行動查明情況。六福表示，已在一家網路安全顧問公司的協助展開徹底調查，其中包括評估潛在事件真確性和根本原因，以及全面審查集團系統和伺服器的安全性。截至今日，上述調查仍在進行中，尚未能確定集團的客戶記錄是否有任何外泄，以及其泄漏的程度（如有）。

集團表示，待調查完成後，將根據有關結果採取適當的進一步行動。集團已向香港警務處及個人資料私隱專員公署報告這宗潛在事件，並將協助調查，將繼續加強資訊系統安全措施，致力保護客戶的資料和私隱，以防日後發生同類事件。

六福今日收市報19.14元，升2.35%。

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