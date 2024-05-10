集團表示，待調查完成後，將根據有關結果採取適當的進一步行動。集團已向香港警務處及個人資料私隱專員公署報告這宗潛在事件，並將協助調查，將繼續加強資訊系統安全措施，致力保護客戶的資料和私隱，以防日後發生同類事件。

六福今日收市報19.14元，升2.35%。

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