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銀娛首季經調整EBITDA升五成至28億元

銀河娛樂（0027）公布，截至今年3月底止第一季，集團淨收益為106億元，按年上升 50%，按季上升2%，經調整EBITDA為28億元，按年上升49%，按季上升1%。

該公司指出，因期內淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約6300萬元。淨贏率正常化後，經調整EBITDA按年上升50%，按季下跌5%。過去12個月經調整EBITDA為109億元，按年升近13倍，按季上升9%。

銀娛今年首季博彩收益總額為96億元，按年上升59%，按季上升4%。中場博彩收益總額為77億元，按年上升57%，按季下跌1%。轉碼博彩收益總額為13億元，按年上升64%，按季上升43%。角子機博彩收益總額為6.0億元，按年上升78%，按季上升18%。

截至3月底，銀娛現金及流動投資為264億元，扣除14億元負債，淨額為250億元。

銀娛又宣布，樓高17層、擁有大約100間豪華空中別墅和套房的澳門銀河嘉佩樂將於2025年中開業。

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