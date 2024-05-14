該公司指出，因期內淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約6300萬元。淨贏率正常化後，經調整EBITDA按年上升50%，按季下跌5%。過去12個月經調整EBITDA為109億元，按年升近13倍，按季上升9%。

銀娛今年首季博彩收益總額為96億元，按年上升59%，按季上升4%。中場博彩收益總額為77億元，按年上升57%，按季下跌1%。轉碼博彩收益總額為13億元，按年上升64%，按季上升43%。角子機博彩收益總額為6.0億元，按年上升78%，按季上升18%。

截至3月底，銀娛現金及流動投資為264億元，扣除14億元負債，淨額為250億元。

銀娛又宣布，樓高17層、擁有大約100間豪華空中別墅和套房的澳門銀河嘉佩樂將於2025年中開業。

其他報道

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.12%

港元拆息個別發展 一個月HIBOR創一周高

穆迪：中國新房銷售維持疲軟 二手市場料增長

雅居樂曾插逾17% 今早披露無能力履行境外債付款義務

OpenAI推出全新模型GPT-4o 與人交談能力更勝Siri

粵港灣控股短暫停牌 待公布配股事宜補充資料

蓋茨前妻梅琳達退出蓋茨基金會 獲125億美元用於自身慈善事業

萬科獲多家內銀提供合共73億人幣抵押擔保貸款 境內債價揚

恒指高開88點 嗶哩嗶哩開市漲7% 美國修訂《生物安全法案》 藥明系高開

譚仔國際全年溢利減少16% 派息5.9仙

港股ADR升129點 美國修訂《生物安全法案》 留意生科股 阿里、騰訊放榜

雅居樂未付票據息 預期無能力履境外債付款義務

美股三大指數個別走 道指跌81點