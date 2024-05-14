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名創優品上季經調整淨利潤升28% 海外門店數量增兩成

名創優品（9896）公布截至3月底的第三季業績，利潤為5.86億元人民幣（下同）（8120萬美元)，按年增長24.4%；經調整淨利潤6.17億元（8540萬美元），按年增長27.7%；經調整淨利潤率為16.6%，2023年同期為16.4%。

第三季經調整EBITDA為9.65億元（1.34億美元），按年增長36.7%；經調整EBITDA利潤率為25.9%，2023年同期為23.9%。

公司創始人、主席兼首席執行官葉國富指，剛剛過去的第三季是有史以來開店速度最快的一季，這為實現2024年淨增900至1,100家門店的目標奠定了堅實的基礎。

公司首席財務官兼副總裁張靖京表示，展望2024年6月季度，預計在更好的門店業績和門店網路擴張的推動下，銷售將繼續保持健康的同比增長。同時公司還將繼續謹慎管理成本和資金分配，專注於持續提供穩健的利潤和健康的現金流，非常有信心公司將再次達成全年目標。

第三季收入為37.24億元（5.16億美元），按年增長26%；主要是由於集團層面的平均門店數量同比增長19.3%以及同店銷售增長約9%。

當中來自中國內地的收入按年增長16.2%至25.02億元（3.47億美元），其中，來自名創優品中國內地線下門店的收入按年增長15.6%，主要是因為平均門店數量按年增長18.7%，且同店銷售為上一年度同期高基數的約98%，及來自TOP TOY的收入按年快速增長55.1%，主要是因為TOP TOY的平均門店數量按年增長32.2%，且同店銷售與2023年同期相比增長約26%。

來自海外市場的收入按年增長52.6%至12.22億元（1.69億美元），大幅增長主要是由於平均門店數量按年增長19.7%，且同店銷售強勁增長約21%。

第三季毛利為16.17億元（2.24億美元），按年增長39.1%；毛利率為43.4%，2023年同期為39.3%，按年增4.1個百分點；經營利潤為7.43億元（1.03百萬美元），按年增長29.1%。

名創優品品牌在截至2024年3月31日擁6,630家門店，僅在3月季度就顯著地淨新增217家門店，與上一年度同期的淨新增門店數量相比增長近三倍。

內地方面，名創優品品牌位於中國內地的門店數量截至2024年3月31日首次超過4,000 家，達到4,034家，於3月季度淨新增108家門店，接近上一年度同期淨新增門 店數量的兩倍。

海外市場的名創優品門店數量截至2024年3月31日為2,596家，於3月季 度淨新增109家門店，與去年同期淨新增16家門店相比大幅增長。

TOP TOY門店數量截至2024年3月31日為160家，按年增長44家。

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