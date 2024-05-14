據公告，今次資本化股份佔公司已發行股份總數約70.24%；及經配發及發行資本化股份擴大後的已發行股份總數約41.26%。

據公告，廣澤投資由崔民東及柴琇分別持有75%及25%權益，而華音的間接全資附屬公司吉林融裕欠付廣澤投資約2.3億元人民幣，貸款為無抵押、免息及須於2025年2月28日或之前償還。此前，廣澤投資向吉林融裕提供貸款，是用於集團一般營運資金需求，主要用作償還本集團銀行借款及財務成本。

華音指，誠如2023年中期報告所披露，集團一直積極尋求合適的投資機會，並就其主業及其他領域，包括但不限於文化旅遊項目，以及其輔助業務中礦泉水產業及人參產業進行審慎項目調研、盡職調查或制定執行計劃。

雖然如此，由於缺少新完工物業項目交付，加上物業銷售減少，令集團的財務表現受到不利影響，繼而導致集團的整體收益及毛利較2022年同期大幅下降，亦令集團的財務狀況由盈轉虧。鑒於中國房地產市場、集團的虧損狀況以及上述業務計劃持續的不確定性，董事會認為，獲得額外資金及營運資金以維持集團在市場的競爭力至關重要。

集團一直處於高槓桿的財務狀況，銀行及其他借貸數額不菲。誠如2023年中期報告所披露，公司的資本負債比率約為75%，近期市場投資情緒較為審慎，加上債市利率呈上升趨勢，令公司在尋找債務或股權融資以撥付業務發展時遇上困難。緊隨貸款資本化完成後，本公司的資產負債比率將降至63%，使本集團的財務狀況更健康。

加上，考慮到集團的財務表現、可用的現金及現金等價物有限在截至2023年9月底為7840萬元，以及集團在不久將來的業務計劃，董事會認為，儘管毋須即時償還貸款，完成貸款資本化將令本集團財務狀況更穩健，而貸款資本化將提供良機，令公司能夠在不動用公司一切現有財務資源的情況下結清該貸款，把財務資源留作拓展集團業務之用；及降低集團現時資本負債水平，從而加強其長遠財務狀況及債務融資能力。

雖然配發及發行資本化股份將對現有股東的股權產生攤薄效應，但考慮到貸款資本化可解除該貸款的清償責任；及資本化股份一經配發及發行將全部確認為公司權益，令股本基礎擴大，從而加強集團財務狀況。

華音於4月26日起停牌，將於今午起復牌。

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