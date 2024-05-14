在交易完成之前，Delivery Hero承諾將繼續經營foodpanda台灣業務，以確保消費者和合作夥伴獲得優質服務。交易完成後，foodpanda台灣客戶、商家和配送夥伴將轉移到Uber Eats平台。

Delivery Hero的共同創辦人Niklas Östberg表示，這次交易將使公司能夠專注於全球其他市場，並在那些市場提供更大的貢獻。

此外，Uber今日亦經其官網Newsroom發布消息，Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，希望於2025年有機會能獲得此併購的核准，在此之前，公司的營運不會因此有所改變。

李佳穎指，今日宣布簽署了併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業的協議。這對Uber Eats在台灣來說是一個令人振奮的時刻，也象徵了其持續深耕台灣及所有服務的地方的承諾，亦代表了公司願意長期持續在台灣繼續投入和投資。

事實上，自去年至今已頻傳Delivery Hero因最大的亞洲市場業務一直停滯不前，而受到投資者質疑，並曾有意向新加坡叫車平台Grab出售其東南亞業務。不過在今年4月份Delivery Hero取消了潛在的出售計劃，Grab也表示不尋求任何此類交易。

今年3月foodpanda台灣執行長黃逸華曾表示，對出售案曾問過總部，得到「短期內不會有類似計劃」，並認為應該在2至3年內不會有相關出售計劃。

當時黃逸華強調，台灣業務已經達到「每個月可永續經營」的程度，今年目標仍是擴大市場、用戶和服務，她又表示聽到foodpanda要賣的消息，自己也覺得驚訝，但後來確定沒有要出售。

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