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渣打香港伙Mastercard等 完成代幣化存款和碳信用概念驗證測試

渣打香港宣布，伙虛銀Mox、Mastercard及Libeara，透過監管沙盒完成代幣化存款和代幣化碳信用的概念驗證測試。

上述概念驗證測試主要探索以代幣化存款作為代幣化資產結算工具，在操作流程和風 險管理方面的好處。

測試乃Mastercard「多代幣網絡」（Multi-Token Network ）的首個測試場景，模擬碳信用交易的操作情況，首先由Mox客戶打算透過其Mox賬戶購買碳信用，以抵消個人的碳排放。渣打香港收到Mox的要求後，運用SC Ventures1孵化的代幣化平台Libeara

將碳信用代幣化。

Mastercard「多代幣網絡」隨後將Mox客戶的銀行存款代幣化，並將兩種代幣化資產作「原子交換」。此交易流程讓渣打香港與Mox之間能夠實現實時且透明的結算，同時讓客戶能將代幣化碳信用儲存在電子錢包，或抵銷其碳足跡。

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，現實世界資產的代幣化，以及不同形式代幣化

貨幣的潛在應用，將是金融業未來發展不可或缺的部分。渣打香港致力發展代幣化

的應用和創新，在金管局的指導下，該行很榮幸與其虛擬銀行Mox、創投企業 Libeara及長期合作夥伴Mastercard攜手開展此項目。

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，為全面釋放區塊鏈技術潛力，公司們需 要持續協作，並不斷測試、探索和發展創新用例，為企業帶來實質價值，令整個行業互聯互通。

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