老鋪黃金由中信建投國際擔任其獨家保薦人。根據弗若斯特沙利文的資料，2022、2023年在中國所有黃金珠寶品牌中，老鋪黃金的單店收入連續兩年排名第一。截至今年5月6日，其在中國13個城市（其中大部分為一線和新一線城市）開設了32家自營門店。

財務方面，老鋪黃金自2021年起持續盈利。2023年公司擁有人年内利潤為4.16億元（人民幣·下同），按年增加3.4倍；收入達31.8億元，按年增加1.46倍。

而江西一脈陽光則由中信證券擔任獨家保薦人。截至2023年12月31日，江西一脈陽光在中國設立及管理97個影像中心。財務方面，公司自2022年起扭虧爲盈。2023年公司擁有人年内溢利為4441.5萬元，按年增加121.02倍；收入同期9.29億元，按年增加18.4%。

其他報道

滬深三大指數午後持續向下 滬指兩連跌

Meme股再現炒風 GME昨收市升74% 盤後再升逾3成

戶戶送於觀塘開設第三間「戶戶超市」

渣打香港伙Mastercard等 完成代幣化存款和碳信用概念驗證測試

Uber斥74億收購Foodpanda台灣業務

內媒：內地年青一代對香港旅遊意欲降 上海95後：「情懷不能一直當飯吃」

華音國際溢價兩成向大股東發股抵消股東貸款 午後復牌

粵港灣控股上調配股價至0.1元 集資額增至890萬

名創優品上季經調整淨利潤升28% 海外門店數量增兩成

銀娛首季經調整EBITDA升五成至28億元

恒指半日跌25點 藥明系走高 藥明康德飈7% 雅居樂瀉11%

包浩斯全年同店銷售增長11% 上季香港表現倒退

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.12%

港元拆息個別發展 一個月HIBOR創一周高

穆迪：中國新房銷售維持疲軟 二手市場料增長

雅居樂曾插逾17% 今早披露無能力履行境外債付款義務

OpenAI推出全新模型GPT-4o 與人交談能力更勝Siri

粵港灣控股短暫停牌 待公布配股事宜補充資料

蓋茨前妻梅琳達退出蓋茨基金會 獲125億美元用於自身慈善事業

萬科獲多家內銀提供合共73億人幣抵押擔保貸款 境內債價揚

恒指高開88點 嗶哩嗶哩開市漲7% 美國修訂《生物安全法案》 藥明系高開

譚仔國際全年溢利減少16% 派息5.9仙