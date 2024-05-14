内地黃金珠寶品牌老鋪黃金及内地醫學影像專科醫療集團江西一脈陽光昨齊齊遞表來港申上市。
老鋪黃金由中信建投國際擔任其獨家保薦人。根據弗若斯特沙利文的資料，2022、2023年在中國所有黃金珠寶品牌中，老鋪黃金的單店收入連續兩年排名第一。截至今年5月6日，其在中國13個城市（其中大部分為一線和新一線城市）開設了32家自營門店。
財務方面，老鋪黃金自2021年起持續盈利。2023年公司擁有人年内利潤為4.16億元（人民幣·下同），按年增加3.4倍；收入達31.8億元，按年增加1.46倍。
而江西一脈陽光則由中信證券擔任獨家保薦人。截至2023年12月31日，江西一脈陽光在中國設立及管理97個影像中心。財務方面，公司自2022年起扭虧爲盈。2023年公司擁有人年内溢利為4441.5萬元，按年增加121.02倍；收入同期9.29億元，按年增加18.4%。
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