今次資本化股份佔公司已發行股份總數約70.24%；及經配發及發行資本化股份擴大後的已發行股份總數約41.26%。

華音現時由崔民東女兒崔薪瞳出任出席主席兼執董，崔民東為公司非執董，其妻子為柴琇﹔交易完成後，崔薪瞳持股將由原來30.94%降至18.18%，崔民東持股為41.26%，柴琇持有0.01%﹔廣澤投資、崔薪瞳、崔民東及柴琇被視為一致行動人士。

據公告，廣澤投資由崔民東及柴琇分別持有75%及25%權益，而華音的間接全資附屬公司吉林融裕欠付廣澤投資約2.3億元人民幣，貸款為無抵押、免息及須於2025年2月28日或之前償還。此前，廣澤投資向吉林融裕提供貸款，是用於集團一般營運資金需求，主要用作償還本集團銀行借款及財務成本。

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