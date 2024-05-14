華音國際（0989，前稱廣澤國際）公布向廣澤系掌舵人、公司最終實益擁有人崔民東配發50.6億股資本化股份，籌資2.53億元後，股份午後復牌，曾飆216.7%，高見0.133元，暫升154.76%，暫報0.107元，暫時成交額298.14萬元。
今次資本化股份佔公司已發行股份總數約70.24%；及經配發及發行資本化股份擴大後的已發行股份總數約41.26%。
華音現時由崔民東女兒崔薪瞳出任出席主席兼執董，崔民東為公司非執董，其妻子為柴琇﹔交易完成後，崔薪瞳持股將由原來30.94%降至18.18%，崔民東持股為41.26%，柴琇持有0.01%﹔廣澤投資、崔薪瞳、崔民東及柴琇被視為一致行動人士。
據公告，廣澤投資由崔民東及柴琇分別持有75%及25%權益，而華音的間接全資附屬公司吉林融裕欠付廣澤投資約2.3億元人民幣，貸款為無抵押、免息及須於2025年2月28日或之前償還。此前，廣澤投資向吉林融裕提供貸款，是用於集團一般營運資金需求，主要用作償還本集團銀行借款及財務成本。
其他報道
渣打香港伙Mastercard等 完成代幣化存款和碳信用概念驗證測試
內媒：內地年青一代對香港旅遊意欲降 上海95後：「情懷不能一直當飯吃」
恒指半日跌25點 藥明系走高 藥明康德飈7% 雅居樂瀉11%
OpenAI推出全新模型GPT-4o 與人交談能力更勝Siri
蓋茨前妻梅琳達退出蓋茨基金會 獲125億美元用於自身慈善事業
恒指高開88點 嗶哩嗶哩開市漲7% 美國修訂《生物安全法案》 藥明系高開