Multi-Cloud Connect服務的雲端團隊將直接透過提供涵蓋從設計和實施到持續改善多雲環境的全面託管服務。方案亦由香港寬頻三重光纖網絡提供直接的高速本地環路連接，以及從數據中心到主要公有雲的專用虛擬電路，協助企業將基礎設施連接雲端平台。

香港寬頻持股管理人及企業方案副總裁—方案及服務交付管理周健雲指，推出Multi-Cloud Connect服務可全面簡化管理多個雲端服務供應商的複雜性，HKBNES技術團隊獲超過1,300個認證，可就上雲、改善成本、增強保安等多方面提供直接支援，讓企業節省時間和資源，專注把握商機。

Multi-Cloud Connect服務同時與HKBNES的專利方案AegisConnect相輔相成。AegisConnect提供光纖寬頻，支援全面監控和分析路由器追蹤、電路利用率等網絡效能的嶄新功能。HKBNES亦為香港首家獲認證的AWS受管服務供應商（MSP）以及香港首家獲認證的阿里雲Landing Zone合作伙伴。

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