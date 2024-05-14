股王騰訊（0700）收市後公布首季業績，收入為1595.01億元（人民幣，下同），按年增6%，好過預期的1588.1億元；淨利潤418.89億元，按年增62%，勝預期的345億元；經調整純利502.65億元，按年增54%，同樣勝預期的430億元。
騰訊首季增值服務收入786.29億元，按年跌0.9%；國際市場遊戲總流水按年增長34%，主要受惠於於Supercell的遊戲（尤其是《荒野亂鬥》）人氣回升以及《PUBG MOBILE》的用戶和流水增長；按固定匯率計收入按年升3%至136億元。騰訊內地遊戲首季受收入遞延影響，收入期內錄345億元，按年下跌2%，《王者榮耀》受去年春節期間高基數影響，收入同比有所下降，《和平精英》收入因去年下半年的商業化內容較弱而按年下跌。
集團期內網絡廣告業務按年升26%至265億元，主要受惠於受微信視頻號、小程序、公眾號及搜一搜的增長拉動，用戶參與度的提升以及不斷升級AI驅動的廣告技術平台亦有所帶動。汽車行業以外的所有主要行業的廣告開支均有所增長，其中遊戲、互聯網服務及消費品行業的廣告開支顯著增長。
金融科技及企業服務首季收入523億元，按年增7%，消費反彈帶來商業支付活動恢復，單位數增長主要由於線下消費支出增長放緩及提現收入減少，而理財服務收入增長強勁。
騰訊於今年首季共回購5104萬股，總代價148億元；即今年初公布的1000億回購計劃仍有852億額度。
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