宋林林及董曉紅亦將於國美零售委任適當的替代人選後辭任集團附屬公司董事及╱或法定代表人的職務。據宋林林及董曉紅表示，正尋求法律意見及正向中證監上訴。

公司指，自董曉紅辭任後，公司之董事會成員全屬單一性別，未能符合上市規則第13.92條之要求。董事會正積極於5月14日起三個月內物色合適的女性人選以委任為董事，以確保遵守上市規則第13.92條。

在4月17日的通告中，中證監指宋林林及董曉紅涉及ST美訊違反披露規定，國美持有其28.34%權益。因此，ST美訊被視為國美的聯營公司。

中證監指，ST美訊2020年年報有虛假訊息，2020年收入及成本費用分別增加約5.78億元及5.75億元﹔ST美訊基於此等虛假訊息於2021年進行私人配股，構成欺詐發行股票；及ST美訊對2021年遞延所得稅資產確認、使用權資產及租賃負債的會計處理不恰當，導致2021年利潤誤述約2000萬元。

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