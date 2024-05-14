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阿里巴巴上季經調整利潤跌11% 股息連特息20.75美仙 美股盤前曾跌近6%

阿里巴巴（9988）公布今年3月底止第四季度及全年業績。季內收入按年增長7%至2218.74億元（人民幣、下同），輕微超過預期；經營利潤按年減少3%至147.65億元；由於增加對電商業務的投入及授予菜鳥員工的留任激勵，季內的EBITA按年減少5%至239.69億元。由於所持股份按市值計算出現虧損，因此股東應佔淨利潤只有32.7億元、淨利潤亦按年大減97%至只有9.19億元。非公認會計準則淨利潤為 244.18 億元，則按年減少11%。

其全年收入為9411.68億元，按年增長8%。經調整EBITA按年增長12%至1650.28億元；歸屬於普通股股東淨利潤為797.41億元，約多賺10%；淨利潤則為713.32 億元，按年增長9%。該集團建議每股派現金股息0.125美元，另派特別現金股息0.0825美元。

該集團又指，一直在為在香港主要上市做準備，目前預計在8月底完成轉換。他們將適時就主要上市轉換日期另行公告。

阿里巴巴公布季績後，美股盤前（美：BABA）一度跌近6%，現跌幅收窄至約1%。

 

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