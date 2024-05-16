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恒指收市升302點 成交2048億元 近年半最多 騰訊成交232億

美通脹降溫，美股隔晚創新高，亞股、亞幣大升，港元升值見近半年最強，MSCI亞太指數刷新逾兩年高點，港股復市後，恒指、國指創9個月高，大市成交逾2000億元，是2022年12月7日後最多，增幅亦創兩個月最大。減息預期加績佳、大行唱好，騰訊（0700）升逾3%，成交亦急增至232.69億元，是成交最多個股，較第二位的盈富（2800）116.1億元，多逾倍。不過並非所有科技股均上升，利潤下滑的阿里巴巴（9988）下跌3.5%，此外，受內地政府擬出手買住宅物業消息影響，內房股上升。邁富時（2556）今日上市，升18.46%。

恒指今早高開189點，高位升369點，低位升40點，高低波幅329點。通訊服務、金融、地產股推動大市。上升股份比例為38.52%，下跌為30.5%，無升跌為30.97%。

恒指收市升302點或1.59%，報19376點，大市成交金額2048億元，是2022年12月7日2074.16億元成交後最多，金額較上日增加43.2%，幅度是3月12日後最大升幅，當日升幅為61.35%。國指升129點或1.93%，報6871點。恒生科技指數收報4072點，升0.76%。

藍籌股成交金額1100.8億元，佔大市成交53.75%；科指成份股成交金額567.59億元，佔大市成交27.71%；國指成份股成交金額955.42億元，佔大市成交46.65%。

24隻雙櫃台股，總成交1.06億元人民幣，相當於約1.14億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.02%，至80.26億元，佔大市成交3.91%。牛熊證成交金額38.4億元，增加30.26%；窩輪成交金額41.85億元，減少8.03%。

騰訊（0700）、建行（0939）、匯控（0005）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、小米（1810）、中海油（0883）拖累大市。

藍籌59隻升，19隻下跌，4隻無升跌。龍湖（0960）升10.93%，收報13.8元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌6.19%，收報106.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，12隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是騰訊（0700）創52周高，見401元，收報397元，升3.98%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.38元，跌4.83%。

恒指續高於10天線(18712.14點)。科指續高於10天線(3968.11點)。

北水南下合計淨流入39.73億元，金額是5月13日88.07億元後最多。

三大指數表現

恒指曾升最多1.94%，是5月10日後最大升幅，當日升幅為2.46%。高見19442.9點，是2023年8月7日19581.82點後最高。收市報19376.53點，是2023年8月7日後收市新高，當日報19537.92點。

科指曾升最多1.39%，是5月14日後最大升幅，當日升幅為2.31%。高見4097.82點，是5月14日4111.56點後最高。收市報4072.15點，是2023年11月23日後收市新高，當日報4117.12點。連升5日，累計升200.14點，對上一次連升5日是2023年10月11日。

國指曾升最多2.3%，是5月10日後最大升幅，當日升幅為2.66%。高見6896.33點，是2023年8月1日7008.64點後最高。收市報6871.38點，是2023年7月31日後收市新高，當日報6899.31點。

午後消息股表現

大摩：騰訊（0700）估值吸引，上調目標價至450元。創52周高，見401元，收報397元，升3.98%。

新世界（0017）伙國企深業開發北都區內創科及其他房地產項目。收報9.45元，升3.62%。

敏華控股（1999）全年多賺兩成，末期息0.15元。收報6.93元，升9.48%。

祈耀年宣布退任後，匯控（0005）據報傾向從內部尋找人選接棒。創52周高，見70.1元，收報70.1元，升1.67%。

今早及隔晚消息股表現

藥明康德（2359）：反對公司名稱保留在美法案「予以關注的生物技術公司」。收報41.2元，跌0.24%。

邁富時（2556）今早上市，定價43.6元。收報51.65元，升18.46%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，法拉帝（9638）收報25.5元，無升跌。京東物流（2618）收報9.8元，升3.59%。德昌電機控股（0179）收報11.84元，跌0.34%。敏華控股（1999）收報6.93元，升9.48%。三一國際（0631）收報6.89元，升6.33%。

優必選（9880）改變IPO集資用途。收報183.4元，升6.26%。

思捷（0330）德國附屬公司啟動自我管理重組。收報0.236元，跌7.45%。

平保（2318）首4個月保費收入增2.38%至3303.77億元人民幣。收報43元，升7.1%。

遠東發展（0035）出售英國兩物業套現1.69億。收報1.17元，跌0.85%。

MSCI季檢，中國指數納入海信家電（0921）、五礦資源。海信家電創上市新高，見39.5元，收報38.65元，升2.79%。五礦資源（1208）收報3.96元，升4.49%。

被剔出的碧桂園（2007）停牌。碧服（6098）收報6.21元，升5.79%。國航（0753）收報4.04元，跌0.25%。復星醫藥（2196）收報13.5元，升0.75%。

MSCI香港指數則剔出兩隻，包括恒隆地產（0101）收報8.11元，升1.63%。ESR（1821）收報13元，升3.17%。

雅居樂（3383）新增7.8億訴訟，被執行總金額超54億元。收報0.74元，升21.31%。

摩通：阿里（9988）未來半年股價或上升，9月或納入港股通。阿里績後ADR跌6%，曾跌逾8%，半年最大跌幅。阿里巴巴上季經調整利潤跌11%，股息連特息20.75美仙，美股盤前曾跌近6%。阿里：下半年公共雲業務雙位數增長。收報79.7元，跌3.57%。

據報內地擬由政府收儲，消化存量待售住房。中海外（0688）收報15.82元，升4.63%。龍湖（0960）收報13.8元，升10.93%。潤地（1109）收報31.9元，升3.57%。世茂集團（0813）收報1.25元，升17.92%。融創（1918）收報1.47元，升10.53%。

美國宣布對中國一系列進口商品上調關稅，涉晶片、電動車等。美國警惕中國車企利用墨西哥生產進入美國市場。比亞迪（1211）收報221.8元，跌0.54%。小鵬（9868）收報31.45元，升1.94%。理想汽車（2015）收報99.7元，跌2.73%。蔚來（9866）收報42.1元，跌0.24%。零跑（9863）收報30.9元，跌0.96%。

美官員：洛鉬（3993）使用掠奪性策略壓低鈷價。收報7.83元，跌6.12%。

麗展（0488）逾1億人幣售廣州增城高球場47.5%股權。收報0.7元，升6.06%。

新秀麗（1910）首季多賺12%，各地區毛利率均見按年上升。收報25.8元，跌10.57%。

三和建築集團（3822）盈警，上年至少虧損2000萬元。收報0.066元，無升跌。

國美（0493）宋林林及董曉紅已辭任董事，二人早前遭中證監罰款及處分。收報0.032元，無升跌。

騰訊（0700）首季經調整純利升54%至502億元人幣，遠勝預期。創52周高，見401元，收報397元，升3.98%。

破頂股表現

破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見55.3元，收報53.75元，升5.19%；山高控股（0412）創上市新高，見7.97元，收報7.15元，跌9.38%；海信家電（0921）創上市新高，見39.5元，收報38.65元，升2.79%；中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.67元，收報2.59元，升1.57%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見8.5元，收報8.22元，升3.53%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見5.22元，收報5.05元，跌0.39%；騰訊控股（80700）創上市新高，見370元，收報367元，升3.56%；長城汽車（82333）創上市新高，見13.52元，收報13.48元，升2.28%；中銀香港（82388）創上市新高，見23.9元，收報23.85元，升2.58%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見30.06元，收報29.94元，升2.53%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見354.3元，收報354元，升2.61%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見77.3元，收報77.3元，升2.96%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1216.5元，收報1216.5元，升1.63%；惠理ＥＭＱＱ（3030）創上市新高，見8.58元，收報8.58元，升1.96%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.21元，收報8.21元，升2.56%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見485.5元，收報485.5元，升2.79%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1115.5元，收報1115.5元，升0.03%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見14.43元，收報14.4元，升4.05%；華夏納指（3086）創上市新高，見37.88元，收報37.82元，升2.49%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1054.6元，收報1054.5元，升0.05%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見18.56元，收報18.55元，升1.15%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見15.66元，收報15.63元，升3.1%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1128.35元，收報1127.65元，跌0.03%；綠城服務（2869）創52周高，見4.98元，收報4.69元，升13.56%；領悅服務（2165）創52周高，見1.7元，收報1.63元，升10.14%；京城佳業（2210）創52周高，見4.15元，收報4.15元，升3.75%；新高教（2001）創52周高，見2.8元，收報2.66元，跌0.75%；卓越教育集團（3978）創52周高，見3.79元，收報3.71元，升1.37%；思考樂教育（1769）創52周高，見5.68元，收報5.31元，跌2.03%；東軟教育（9616）創52周高，見3.72元，收報3.69元，升1.93%；長城汽車（2333）創52周高，見14.66元，收報14.62元，升2.81%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見436.6元，收報430.8元，升2.04%；紫金礦業（2899）創上市新高，見18.98元，收報18.46元，升0.44%；騰訊（0700）創52周高，見401元，收報397元，升3.98%；小米（1810）創52周高，見20.35元，收報19.82元，跌0.8%；工行（1398）創52周高，見4.73元，收報4.71元，升5.37%；中銀香港（2388）創52周高，見25.9元，收報25.8元，升2.79%；中國銀行（3988）創52周高，見3.88元，收報3.87元，升4.88%；匯控（0005）創52周高，見70.1元，收報70.1元，升1.67%；建行（0939）創52周高，見5.9元，收報5.9元，升6.12%；宏橋（1378）創52周高，見12.38元，收報11.92元，升1.02%；華潤電力（0836）創52周高，見22元，收報21.4元，跌1.83%；農業銀行（1288）創52周高，見3.84元，收報3.81元，升3.53%；工商銀行（1398）創52周高，見4.73元，收報4.71元，升5.37%；交行（3328）創52周高，見6.25元，收報6.23元，升4.01%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，中建富通（0138）低見0.106元，收報0.119元，跌3.25%；YGM TRADING（0375）低見0.91元，收報0.93元，跌1.06%；太平洋網絡（0543）低見0.375元，收報0.38元，跌1.3%；英皇資本（0717）低見0.029元，收報0.03元，跌3.23%；順騰國際控股（0932）低見0.035元，收報0.037元，升2.78%；融太集團（1172）低見0.026元，收報0.028元，升3.7%；辰興發展（2286）低見0.15元，收報0.189元，跌2.58%；心泰醫療（2291）低見21.45元，收報21.65元，升0.23%；科勁國際（6822）低見0.42元，收報0.425元，跌3.41%；AQUILA ACQ-Z（7836）低見7.6元，收報7.6元，跌5%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.159元，收報0.159元，跌3.64%；中國農產品交易（0149）低見0.038元，收報0.04元，升2.56%；宏輝集團（0183）低見0.16元，收報0.16元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見1元，收報1元，跌1.96%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；文化傳信（0343）低見0.212元，收報0.22元，跌0.45%；大中華金融（0431）低見0.096元，收報0.099元，無升跌；匯盈控股（0821）低見0.053元，收報0.056元，跌1.75%；新確科技（1063）低見0.128元，收報0.137元，升2.24%；永義國際（1218）低見2.5元，收報2.9元，升13.73%。

異動股

上升異動股，包括，陽光１００中國（2608）收報0.059元，升126.92%；花樣年（1777）收報0.085元，升63.46%；智傲控股（8282）收報0.79元，升62.89%；易居企業控股（2048）收報0.187元，升48.41%；遠洋集團（3377）收報0.57元，升46.15%；鼎益豐（0612）收報0.68元，升44.68%；民商創科（1632）收報0.27元，升42.11%；德信中國（2019）收報0.11元，升41.03%。

下跌異動股，包括，榮豐集團亞洲（8526）收報0.13元，跌29.35%；南戈壁（1878）收報4.26元，跌28.04%；長城微光（8286）收報0.084元，跌23.64%；麥迪森控股（8057）收報0.12元，跌21.57%；興銘控股（8425）創上市新低，見0.078元，收報0.08元，跌20.79%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.042元，跌19.23%；豐展控股（1826）收報0.06元，跌18.92%；叮噹健康（9886）收報1.81元，跌18.83%；中國恒天立信國際（0641）收報0.28元，跌17.65%；國藥科技股份（8156）收報0.096元，跌16.52%。

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