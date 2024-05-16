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萬事達旅遊報告：3月內地到港澳台遊客較疫前跌25.5%

MasterCard（萬事達）經濟研究所發表旅遊報告，據該所提供的數字顯示，今年3月內地到香港、澳門及台灣的遊客，較2019年同期跌25.5%。而3月內地國內旅遊量向好，甚至較疫情前2019年同期高10.7%。Mastercard 亞太地區首席經濟學家 David Mann表示，港人北上消費強勁因港元匯率走強，以及到內地旅遊的便利性所帶動。另外，3月內地到外地的旅客量，較2019年同期低19.7%。

David Mann續指，過去幾十年內地遊客到港消費的盛况不再，甚至出現港人北上消費較為熱熾的相反情况，因港匯走強所推動。他更指出自疫情爆發後，中國內地消費者於本地購買奢侈品更為強勁。他認為，影響到港遊客的關鍵因素，在於何時減息令港匯回落，以及香港如何舉辦活動真正地吸引內地客回來遊港，令他們更長時間待在香港消費。

David Mann提到，受日圓匯率迎來1990年以來低位，即使於旅遊旺季前夕，今年3月日本入境旅客數目已達300萬人次，為歷史以來高位；另外，萬事達於報告中，亦就今年6至8月航班預訂數據，分析期內全球十大的熱門旅遊地，日本東京則排於第二位，而第一位則為2024年歐洲國家盃的舉行地德國慕尼黑。

報告亦發現，因印度中產階層增加以及航運力增加，料2024年印度旅遊人數將破歷史記錄，而今年首3個月，已有9700萬名旅客，透過印度機場進行國內和國際旅行。而以往約十年前，要達到其數字需要一整年而不是三個月，萬事達料其趨勢將持續下去，因未來5年印度將有近2000萬人達到中產階級。

 

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