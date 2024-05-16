京東（9618）公布今年首季業績，期內收入2600億元（人民幣，下同），按年增7%，合符預期的2583.46億元；純利71億元，按年升13.9%，勝預期的53.81億元；經調整純利89億元，按年增17.2%，亦勝預期的74.12億元。
京東今年首季商品收入按年升6.6%，服務收入按年增加8.8%。京東首席財務官單甦先生表示，今年首季日用百貨品類勢頭持續回升，主要受惠於大商超品類的有力恢復，也體現了京東提供最優的產品質量和選擇、價格競爭力、用戶服務的能力。
京東披露，由今年1月1日至5月15日期間，在港累計回購9,830萬普通股，相當於4,920萬份ADS，總額13億美元，回購股份總數相當去年底已發行普通股的3.1%。根據京東有效期至2027年3月18日的新股份回購計劃，截至5月15日，已使用額度約7億美元，剩餘額度23億美 元。
京東今日績前收市報132.4元，升2.56%；美股（美：JD）盤前暫升逾4%。
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