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豐盛生活服務首席執行官潘樂祺調任非執董 林煒瀚接任

豐盛生活服務（0331）公布，自今年7月1日起，現年68歲的潘樂祺將由執行董事調任為非執行董事； 潘樂祺將辭任公司首席執行官之職位；及現年61歲的林煒瀚將獲委任為新首席執行官。 潘樂祺之調任及辭任為其計劃的退休過渡的一部份。

自7月1日起，潘樂祺由執行董事調任為非執行董事後，將停任董事會轄下薪酬委員會、提名委員會及執行委員會成員；杜家駒將獲委任為董事會轄下薪酬委員會成員﹔林煒瀚將獲委任為董事會轄下提名委員會成員；李均雄將停任董事會轄下環境、社會及管治委員會成員；及梁蘊莊將獲委任為董事會轄下環境、社會及管治委員會成員。

潘樂祺已與公司已訂立委任函，自 2024 年 7月 1 日起計為期18個月，其將收取每年26.8萬元董事袍金﹔他又將根據與集團成員公司景福工程訂立的顧問協議，獲委任為景福工程顧問，自 2024年7月1日起計為期18個月，每月顧問費為12.2萬元。

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