澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合，將參與由澳門政府旅遊局主辦的《感受澳門嘉年華》並來港路演，首次於明天起一連3日在將軍澳東港城舉行。其將展示旗下度假村及酒店的休閒、娛樂、餐飲等的多元設施及活動，訪客更可在現場參與澳門旅遊局的有獎問答活動及登記成為澳娛綜合至尊卡會員。
該集團表示，香港是澳門的第二大客源市場，去年有接近720萬人次的香港旅客到訪澳門。澳娛綜合極推出多元化盛事及活動，吸引世界各地、包括來自鄰近地區香港的旅客來澳體驗。當中會主辦即將於5月19日舉行的澳娛綜合呈獻五人足球友誼賽：葡萄牙傳奇對大灣區飛龍之外，亦推出展期至8月31日的「姆明谷—澳門奇遇快樂尋」互動展覽，及澳娛綜合海上遊等。
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