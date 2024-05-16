法拉帝（9638）公布，2024年首季純利為2200萬歐元（下同），按年升19.4%，2024年第一季經調整EBITDA6為4820萬歐元，按年增20.5%，首季利潤率15.4%，按年增1.1個百分點。
2024年首季新訂單為2.666億歐元，按年減13.3%，主要由於北美、中美及南美地區的業務表現受影響，特別是美國總統大選及高利率。累積訂單方面，得益於去年接獲的訂單，截至2024年3月31日達16.434億歐元，較去年底增加約10.2%。
2024年首季淨累積訂單為8.287億歐元，較去年底8.58億元輕微減少約3.4%，按年則增加約2.8%﹔2024年首季新遊艇淨收益為3.13億歐元，按年增11.7%，乃由於2023年的累積訂單所致。
集團截至首季末的淨現金為2.057億歐元，較去年末減少7540萬歐元。截至首季末的淨營運資金為2770萬歐元，較去年末增加5740萬歐元，原因為訂單減少及於美洲地區市場展出的產品存貨增加以滿足下次歐洲及中東夏季的交付。
集團2024年目標經調整EBITDA為1.95億歐元至2億歐元，相當於約15.2%至18.2%的增長﹔2024年經調整EBITDA利潤率為16%至16.1%，相當於約0.8至0.9個百分點的增長。中期目標則為高於18.5%。中期目標現金週轉率為高於85%。
2024年目標新遊艇淨收益約為12.2億歐元至12.4億歐元，相等於約9.8%至11.6%的增長。中期目標為約10%有機複合年增長率連同進一步併購增長空間。
集團執董兼行政總裁Alberto Galassi指，2024年第一季證明集團策略的有效性，鞏固並提升法拉帝集團於2023年出眾的表現﹔2024年首季新遊艇淨收益為3.13億歐元，按年增11.7%，而利潤率持續上升至15.4%，確認其盈利能力及財務穩健性，並錄得累積訂單超過16億歐元，上升10.2%，創歷史新高。
其他報道
京東首季經調整純利升17.2%至89億人幣勝預期 美股盤前升4%
「新興市場之父」麥樸思：美對華徵關稅 短期對中國不利 長遠料沒有大影響
吉利旗下極氪上市 每持2.2萬股派1股極氪 持6000股獲派現金特別息
Arygle Street首披露在招商局中國基金持股增至逾8% 已配合查倉
恒指收市升302點 成交2048億元 近年半最多 騰訊成交232億
中國留學生「碌爆」美國幾間銀行信用卡 稱 「給美國資本家最後一個教訓」