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廣東省省長王偉中會見中電主席米高嘉道理   籲加大在粵投資布局力度

廣東省長王偉中在廣州會見中電集團董事局主席米高嘉道理一行。省領導張虎、張新，南方電網公司總經理錢朝陽參加會見。王偉中對米高嘉道理一行到訪廣東表示歡迎，對中電集團長期以來給予廣東經濟發展的支援表示感謝。他說，中電集團參與建設了大亞灣核電站等清潔能源項目，為粵港澳大灣區建設作出了貢獻。

廣東正大力推進重大能源項目建設，積極發展新能源，加快構建新型能源體系。希望中電集團發揮技術、資金、人才等方面優勢，加大在粵投資佈局力度，積極參與廣東「百千萬工程」實施和現代化產業體系建設，深化綠色能源、智慧能源、新型儲能等領域合作，助力提升大灣區城市能源安全保障能力。

米高嘉道理感謝廣東對中電集團的支持幫助，介紹了企業經營發展和在粵投資佈局情況。他說，中電集團長期紮根香港，持續深耕粵港澳大灣區，希望進一步深化與廣東在核電、海上風電、光伏發電等清潔能源領域合作，共同為大灣區發展提供更多綠色低碳能源，為助力實現碳達峰、碳中和目標作出更大貢獻。

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