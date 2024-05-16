廣東省長王偉中在廣州會見中電集團董事局主席米高嘉道理一行。省領導張虎、張新，南方電網公司總經理錢朝陽參加會見。王偉中對米高嘉道理一行到訪廣東表示歡迎，對中電集團長期以來給予廣東經濟發展的支援表示感謝。他說，中電集團參與建設了大亞灣核電站等清潔能源項目，為粵港澳大灣區建設作出了貢獻。