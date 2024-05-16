融創中國（1918）公布，提高強制可轉換債券第二次轉換的轉換限額至強制可轉換債券初始發行金額的100%。
公司指，強制可轉換債券初始發行金額約69.23%已根據第一次轉換進行轉換，根據頭部轉換遞交頭部轉換通知的強制可轉換債券本金總額已超過初始第二次轉換限額，即初始發行金額的25%。
公司現已決定行使其酌情權釐定更高的第二次轉換限額，將第二次轉換的轉換限額提高至強制可轉換債券初始發行金額的100%，即接受於第二次轉換期限根據第二次轉換遞交轉換通知的強制可轉換債券悉數進行轉換。
公司指，第二次轉換期限將於5月20日開始，並將於5月31日結束。於第二次轉換期限，強制可轉換債券的持有人可遞交轉換通知以將其持有的全部或部分強制可轉換債券轉換為股份。受限於強制可轉換債券的條款及條件，第二次轉換的強制可轉換債券轉換價格初始為每股6.00港元。
另外，公司提醒可轉換債券持有人，可轉換債券的轉換期限已於2023年11月20日開始，並將於2024年11月20日結束。受限於可轉換債券的條款及條件，可轉換債券轉換價格初始為每股20港元。
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