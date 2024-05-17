美國總統拜登首席經濟顧問表示，對華新關稅是對於避免不公平貿易行為造成更多經濟動盪是必要的，否則可能會抵消近期製造業和就業的增長。
白宮國家經濟委員會主任布雷納德表示，「投資必須與貿易執法相結合，以確保我們在全國各地社區看到的復蘇不會被大量來自中國的不公平低價出口產品所削弱」。
布雷納德表示，「我們目睹了第一次中國衝擊對全國各地工廠城鎮造成的損害」，她指的是本世紀初中國出口的蓬勃發展，並對她所稱過去在反擊中國不公平貿易做法方面的「遲緩」表示遺憾。
布雷納德表示，「今天，在國內消費和投資推動美國經濟強勁復蘇之際，有跡象表明中國正在通過出口實現復蘇」，「中國正在使用以前的相同策略，通過投資於嚴重過剩的工業產能並向全球市場出口人為的廉價商品，以犧牲其他國家的利益為代價推動自身增長」。
布雷納德表示，美國「已經在與其他七國集團成員就其關稅舉措進行對話」，並表示一些外國夥伴已經開始或公開考慮採取類似的貿易行動，以打擊被視為不公平的中國貿易行為。
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